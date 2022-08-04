تراجع أسعار النفط العالمية، ويبحث الكثير من من المتابعين عن أسعار النفط العالمية والتي تهم شريحة كبيرة من التجار والمستثمرين حول العالم، وقد زادت خلال الفترة الحالية عمليات البحث عن الموضوع من قبل الملايين من الناس، وبعد ملاحظة فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك جوجل الشهير، قررنا كتابة مقال بعنوان تراجع أسعار النفط العالمية، ولمعرفة الأسعار نرجو منكم متابة المقال حتى النهاية، آملين أن ينال المقال على إعجابكم.

تراجع أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، على وقع بيانات أميركية أظهرت تباطؤ الطلب على الخام، وسط مخاوف من دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود فعليا.

زيادة المخزون الأمريكي

وقالت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام التجارية الأميركية (باستثناء تلك الموجودة في احتياطي البترول الإستراتيجي) زادت بمقدار 4.5 ملايين برميل عن الأسبوع السابق عند 426.6 مليون برميل.

أسباب تراجع النفط

وبدأت أسعار الوقود داخل الأسواق الأميركية تسجل تراجعات من مستوياتها القياسية، وهو ما يرجع بحسب خبراء أسواق المال إلى تراجع الطلب.

وانكمش الاقتصاد الأميركي في الربع الثاني 2022 بنسبة 0.9 بالمئة في القراءة الأولى، بعد انكماش بنسبة 1.6 بالمئة في الربع الأول.

ويأتي هبوط الأسعار، على الرغم من خفض تحالف "أوبك+" آلية زيادة الإنتاج في أيلول/ سبتمبر المقبل، إلى 100 ألف برميل يوميا مقارنة مع متوسط زيادات 400 ألف برميل في الشهور الماضية من 2022.

خام برنت

وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم تشرين الأول/ أكتوبر بنسبة 0.22 بالمئة أو 19 سنتا إلى 96.61 دولارا للبرميل.

خام غرب تكساس

كما تراجعت أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم أيلول/ سبتمبر بنسبة 0.17 بالمئة أو 14 سنتا إلى 90.68 دولارا للبرميل.