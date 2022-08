طريقة عمل الكريب في البيت مثل المحلات.. طريقة عمل الكريب الفرنسي في البيت، تعد الحلويات من أهم الوصفات التي يبحث عنها أهالي قطاع غزة، كونها توضع على موائد الغزيين عند الاحتفال في المناسبات السعيدة، وكذلك عند حضور الضيوف إلى المنزل، إضافة إلى أن العديد من أهالي قطاع غزة وفلسطين يفضلون صناعة الحلويات في منازلهم بعيدا كل البعد عن شرائها من المتاجر والمحال المختصة، كونهم يعلون بماذا يصنعونها، وما المواد التي تضاف إليها.

يبحث الآلاف من الناس في فلسطين والعالم العربي عن، مكونات وطريقة عمل الكريب الفرنسي، لأنها تعتبر من أذ وأشهى الحلويات على الإطلاق، فهي صناعة حديثة من الحلويات لهذا يقبل عليها عشرات الآلاف يوميا من الناس، حتى إنها تباع في المحال التجارية، لكن الناس والأهلي يفضلون صناعتها في بيوتهم، لهذا نرفق لكم مكنونات صناعة الكريب الفرنسي وطريقة عمل الكريب الفرنسي، إذ نجلب 10 ملاعق كبار دقي، و1 ملعقة زبدة كبيرة، 1/2 كأس من الحليب، كأس ماء، 1 ظرف فانيلا، 1 بيض، 1 ملعقة سكر كبيرة، ثم نرفق لكم طريقة عمل الكريب الفرنسي، طريقة عمل الكريب الفرنسي ،أولاً: في المرحلة الاولى، قم بخلط المقادير السابقة بالخلاط او المضرب الكهربائي، ثانيًا: وبعد الانتهاء من المرحلة السابقة، اسكب الخليط بكميات متساوية في مقلاية ساخنة على شكل أقراص ملاحظة ما تحتاج زيت كل قرص بدو عيار كبجاية من الخليط، ثالثًا: وبعدها تحشى بالكريمة والنوتيلا والفواكه وعوافي، ونتمنى لكم طعامًا هنيئًا.

الكريب الفرنسي

Sweet crêpes are generally made with wheat flour can be eaten as part of #breakfast or as a dessert.Common fillings include Nutella spread, preserves,sugar powdered, maple syrup, golden syrup, lemon juice, whipped cream, fruit spreads,custard, and sliced fruits pic.twitter.com/5MfHgo9BPp