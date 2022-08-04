"مكان العبري": سلاح الجو غطّى غزة بطائرات مسيّرة مسلحة لاستهداف "خلايا مضادات الدروع"

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، إن سلاح الجو، غطّى قطاع غزة بطائرات مسيّرة مسلحة، في محاولة للبحث عن فرصة لـ "استهداف خلايا مضادات الدروع".

وأضافت قناة "مكان العبرية"، أن حالة التأهب في المنطقة المحاذية لقطاع غزة، تستمر اليوم، بحيث يبقى العديد من المحاور والطرق مغلقاً امام حركة السير.

وأشارت إلى أن حركة القطارات بين اشكلون واسدود ستكون متوقفة، وفق ما قرره المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (كابينت)، في ختام جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية مساء امس.

وتأتي هذه الإجراءات وسط تخوفات "إسرائيلية"، لقيام حركة الجهاد الإسلامي إطلاق قذائف صاروخية باتجاه غلاف غزة أو تنفيذ هجوم ضد إسرائيليين على امتداد السياح الأمني وفي التجمعات السكنية المحاذية له، ردا على اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ بسام السعدي والعشرات من عناصرها بالضفة الغربية.