والد الشهيد رعد خازم: ما فعلته الجهاد عقب اعتقال الشيخ السعدي موقف مشرف نفتخر به

قال والد الشهيد رعد خازم، مساء اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022: إنهم جاءوا إلى جنين ليقفوا تضامناً واسناداً مع الشيخ بسام السعدي المعتقل لدى قوات الاحتلال، الذي أمضى عمره جهادًا وطاعة في سبيل الله، ومطاردًا وأسيرًا.

وأكد والد الشهيد رعد خازم في مؤتمر صحفي، أنهم تحت إمرة الجهاد الإسلامي، وملتزمون بتعليمات قيادتهم الرشيدة والحكيمة.

وشدد على أن ما فعلته حركة الجهاد الإسلامي خلال الساعات الفائتة عقب اعتقال الشيخ بسام السعدي كان موقفًا مشرفًا وعظيمًا نفتخر به في جنين، ويفتخر به كل مسلم.

يشار إلى أن الاحتلال نفذ عملية عسكرية في جنين أول أمس أسفرت عن ارتقاء الشهيد المجاهد ضرار الكفريني أحد مجاهدي وحدة الإرباك في كتيبة جنين واعتقال الشيخ القيادي بسام السعدي بعد الاعتداء عليه.