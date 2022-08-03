"كتيبة جنين" تهدد: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام جريمة الاعتداء على القيادي السعدي..!

هددت سرايا القدس – كتيبة جنين الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، "إسرائيل" عقب اعتداءها الهمجي على القيادي الشيخ بسام السعدي.

وقالت كتيبة جنين في تصريح صحفي، مساء اليوم الأربعاء: إنها ما زالت تحمل على عاتقها التصدي لقوات الاحتلال في كل الساحات، مشددة على أن ردها سيكون بحجم الجريمة.

وأضافت أنها لن تقف مكتوفي الأيدي أمام الاعتداء على القيادي الشيخ بسام السعدي ولن تمرر الحدث مرور الكرام.

وحملت كتيبة جنين، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة القيادي الشيخ بسام السعدي.

وكانت قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم جنين مساء أول أمس واقتحمت منزل الشيخ بسام السعدي واعتقلته مع صهره " أشرف الجدع"، وبعد انسحاب قوات الاحتلال تفاجأت عائلته وآثار الدماء في محيط المنزل بعد مهاجمته والاعتداء عليه وعلى كل من تواجد في المنزل، بحسب نجله عز الدين.

إليكم نص البيان كاملًا

بسم الله الرحمن الرحيم

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ صدق الله العظيم

بيان صادر عن كتيبة جنين - سرايا القدس

لقد أقدمت قوات الاحتلال الصهيوني على جريمة بشعة باقتحام مخيمنا البطل ومداهمة منزل الشيخ الجليل بسام السعدي والاعتداء عليه وعلى أسرته الكريمة بطريقة تعكس الوجه الخبيث لهذا الاحتلال.

إننا في كتيبة جنين وأمام هذا الاعتداء الإجرامي على شخص الشيخ الجليل بسام السعدي أحد رموز شعبنا الفلسطيني لن نقف مكتوفي الأيدي.

لقد قالت كتائبنا المظفرة كلمتها أول أمس ولحظة الاقتحام وأننا لن نمرر هذا الحدث مرور الكرام.

إننا نحمل الاحتلال المجرم كامل المسؤولية عن حياة شيخنا الجليل، وما حصل يتحمل الاحتلال المجرم المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا العمل الجبان.

إن كتيبة جنين كانت وما زالت تحمل على عاتقها التصدي لقوات الاحتلال في كل الساحات وإن ردنا سيكون بحجم الجريمة.

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

كتيبة جنين - سرايا القدس

الأربعاء 3 أغسطس 2022م