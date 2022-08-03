أين بدأ تفشي فيروس كورونا؟

قدمت دراستان نُشرتا في مجلة "ساينس" Science العلمية نظرة ثاقبة على جذور وباء كورونا.

تمت أخيراً مراجعة البحث، الذي تمت معاينته في شباط / فبراير 2022، وخلص إلى أن سوق ووهان، في الصين، هو المركز المحتمل لظهور فيروس كوفيد.

مراسل صحيفة "نيويورك تايمز" كارل زيمر، الذي يغطي العلوم رد على أسئلة الصحيفة عن الموضوع كما يلي:

ماذا خلصت هاتان الدراستان الجديدتان؟

يجادل هؤلاء العلماء بأنه من المرجح أن الوباء بدأ من الحيوانات المصابة في سوق هوانان في ووهان، الصين. يقترح المؤلفون أن فيروس سارس كوفيد-2 نشأ من نقل الخفافيش الفيروس إلى نوع من الحيوانات الوسيطة. يمكن أن يكون، على سبيل المثال، كلب الراكون. أو قد تكون أنواعًا أخرى من الحيوانات تُباع في أسواق الحياة البرية. ومن هناك، تم نقله إلى الناس. عندما نظروا في الحالات الأولى للمصابين بفيروس كوفيد، خلصوا إلى أن الحالات تركزت في الحي المحيط بالسوق.

كيف توصلوا إلى هذا الاستنتاج؟

نظرت إحدى الدراسات في الدليل على وجود الفيروس في السوق. اكتشف العلماء أنه يبدو أن هناك علاقة بين مكان وجود الفيروس في السوق ومكان بيع الحياة البرية.

الدراسة الأخرى عبارة عن تحليل لجينومات الفيروسات من الحالات المبكرة. ويخلص إلى أن هناك ما لا يقل عن نوعين مختلفين من الآثار غير المباشرة من مضيف حيواني إلى البشر. أقربها حدث في منتصف تشرين الثاني / نوفمبر 2019، والثاني حدث خلال أيام أو أسابيع من ذلك التاريخ.

كما قاموا ببعض التحليلات الإحصائية، مما أدى بهم إلى استنتاج أنه لم يكن هناك الكثير من حالات "كوفيد" المخفية وغير المكتشفة قبل كانون الأول / ديسمبر 2019. لذلك يجادلون بأنه كان هناك على الأرجح تفشي لفيروس كوفيد في الحيوانات التي تم بيعها في سوق هوانان، وأصيب الناس أكثر من مرة - مرتين على الأقل، وربما أكثر - بهذا الفيروس. ثم، في وقت لاحق في كانون الأول / ديسمبر، انطلق الفيروس.

ماذا يعني هذا بالنسبة لنظرية تسرّب الفيروس من المختبر؟

لا يستنتج مؤلفو هذه الدراسة أن أدلتهم تشير إلى تسرّب من المختبر. وسيتعين على الأشخاص الذين يدافعون عن حدوث تسرّب في المختبر شرح كل هذا البحث. إذا كان مؤلفو هذه الدراسات الجديدة على صواب، فقد كان هناك انتشاران على الأقل لهذا الفيروس، وكلاهما كان في سوق هوانان. إذا كان الفيروس في المختبر على بعد أميال، فكيف أدى ذلك إلى هذه الأنماط التي يراها هؤلاء العلماء؟

ما هي بعض الأسئلة العالقة حول منشأ الفيروس؟

الأصل النهائي لهذا الفيروس لا يزال لديه الكثير من الأسئلة حوله. لكن العلماء يركزون على أنواع الخفافيش التي تحمل هذه الأنواع من فيروسات كورونا، وهم يبحثون في مناطق معينة في الصين، وفي جنوب شرق آسيا، يبدو أنها مناطق ساخنة لهذه الأنواع من فيروسات كورونا.

كتب مؤخرًا مقال عن جهود الباحثين الذين كانوا يبحثون عن الخفافيش في الكهوف في شمال لاوس، ويقومون بإجراء دراسات استقصائية لفيروساتهم. في عام 2021، وجدوا بعض الأنواع الجديدة من فيروسات كورونا التي اتضح أنها وثيقة الصلة بفيروس "سارس – كوفيد2"، إنها ليست أسلافاً مباشرة، لكنهم يقدمون لنا أدلة حول هذه المجموعة من الفيروسات التي تطور منها "سارس – كوفيد2".

ما الخطوة التالية للبحث عن أصل الفيروس؟

منظمة الصحة العالمية جمعت مجموعة ثانية للنظر في أصول فيروس "كوفيد". إنها تتحرك ببطء شديد. لدى المجموعة قائمة بالأشياء التي تريد أن تعرفها. تريد الحصول على مزيد من المعلومات حول تفشي فيروسي محتمل في ووهان في أواخر عام 2019 ومزيد من المعلومات حول الحياة البرية، من بين أمور أخرى. لكن كل هذا يتوقف على تعاون الحكومة الصينية، وحتى الآن لا توجد مؤشرات كثيرة على أنها ستفعل ذلك.