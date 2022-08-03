مطالب ريال مدريد تصعب رحيل أسينسيو وسيبايوس

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن آخر المستجدات بشأن موقف الثنائي داني سيبايوس وماركو أسينسيو، لاعبي ريال مدريد في الموسم المقبل.

وارتبط اسم الثنائي بمغادرة ريال مدريد هذا الصيف، في ظل عدم مشاركتهما بشكل أساسي، وتبقي موسم واحد على انتهاء عقديهما



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن كل شيء يشير إلى أنه لن يكون هناك المزيد من الوافدين والمغادرين في ريال مدريد، مع تبقي أسبوع واحد على انطلاق موسم الفريق بلقاء كأس السوبر الأوروبي أمام آينتراخت فرانكفورت.



وأشارت الصحيفة، إلى أنه بعد رحيل بورخا مايورال، لا توجد هناك فرصة لرحيل أي لاعب سوى ماريانو دياز وألفارو أودريوزولا، اللذان خرجا من حسابات المدرب كارلو أنشيلوتي.



وأضافت الصحيفة، أن الريال كان يخطط لبيع سيبايوس وأسينسيو قبل نهاية عقديهما، ورغم من اهتمام أكثر من نادٍ بالتعاقد معهما، وخصوصًا الثاني، إلا أن هذه الأندية لا تقدم العروض المالية التي طلبها الميرنجي.



وقدّر ريال مدريد قيمة أسينسيو بـ30 مليون يورو، مقابل نصف هذا المبلغ لسيبايوس، ومع ذلك، لم يقدم أي نادٍ عرضًا بهاتين القيمتين.



وأكدت الصحيفة، أن استمرارية سيبايوس وأسينسيو ليس مشكلة لكارلو أنشيلوتي، ويمكن أن يعتمد عليهما بشكل طبيعي، في حالة الحاجة لجهودهما.