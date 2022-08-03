موعد يوم عاشوراء 2022 – أهم السنن المستحبة في يوم عاشوراء- مع بداية العام الهجري الجديد 1444 أيام قليلة ويستقبل المسلمون يوم عاشوراء 2022 والذى يوافق اليوم العاشر من محرم من كل عام هجري ويوم عاشوراء من الأيام التي لها فضل كبير ويستحب فيه الصيام كما ورد في السنة النبوية لأن صيامه يكفر ذنوب سنة ماضية، لذا يحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على نشر موعد يوم عاشوراء 2022 – أهم السنن المستحبة في يوم عاشوراء.

موعد يوم عاشوراء 2022

وسيوافق موعد يوم عاشوراء 1444 هذا العام الاثنين المقبل الموافق 8 أغسطس 2022 والذي سيحل في اليوم العاشر من محرم 1444، وهو من الأيام المستحب صيامها، كما ورد في السنة النبوية حيث كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم عاشوراء، وصيام يوم عاشوراء سنة فعلية وقولية عن النبي صلى الله عليه وآله سلم، ويترتب على فعل هذه السُّنَّة تكفير ذنوب سنة قبله كما مر من الأحاديث.

فضل صيام يوم عاشوراء

وعن فضل صيام يوم عاشوراء ورد في السنة النبوية عن أبي قتادة رضى الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ» أخرجه مسلم في «صحيحه».

وقد روي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ فَرَأَى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»، قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: «فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ»، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. أخرجه البخارى في «صحيحه».

السنن المستحبة في صيام يوم عاشوراء

ومن السنن المستحبة في صيام عاشوراء صيام يوم تاسوعاء قبله سُنة أيضًا؛ فعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لَمَّا صام يوم عاشوراء قيل له: إن اليهود والنصارى تعظمه، فقال: «فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ»، قَالَ ابن عباس: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ. أخرجه مسلم في «صحيحه».

وكذلك يستحب التوسعة على الأهل يوم عاشوراء؛ لما ثبت عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ وَسَّعَ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ» أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»، قال ابن عيينة: قد جربناه منذ خمسين سنة أو ستين فما رأينا إلا خيرًا.

أما غير التوسعة مما يحدث من مظاهر لم ترد في الشرع؛ كضرب الجسد وإسالة الدم من بعض الشيعة بحجة أن سيدنا الحسين رضى الله عنه قتل وآل بيته رضى الله عنهم جميعًا وعليهم السلام في هذا اليوم، فهو بدعة مذمومة لا يجوز إتيانها.