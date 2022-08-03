انخفاض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط الأربعاء 3/8/2022 ، بانتظار نتائج اجتماع مجموعة "أوبك+"، المزمع عقده اليوم، كما تترقب الأسواق تقرير المخزونات الأمريكية وسط مخاوف بشأن تباطؤ الطلب.

وبحلول الساعة 11:57 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.14% إلى 93.19 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.37% إلى 99.16 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وتتوقع الأسواق قيام مجموعة "أوبك+" بالإبقاء على مستويات الإنتاج خلال سبتمبر 2022 دون تغيير أو القيام بزيادة متواضعة بسبب توقعات الطلب الضعيفة ومخاوف حدوث ركود اقتصادي.