بالصور وسط حالة من التأهب: استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم ومنع دخول أو خروج المستوطنين

يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، حالة التأهب القصوى على طول حدود قطاع غزة ومستوطنات الغلاف، فيما لايزال معبر كرم أبو سالم مغلقًا لليوم الثاني على التوالي.

وقالت القناة 13 العبرية، أن هناك تخفيف نسبي في بعض المناطق، فيما لازال منطقة معبر كرم أبو سالم مغلقاً، ويمنع خروج المستوطنين منه، ولا القدوم إليه.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن حالة التأهب القصوى لا زالت مستمرة، وأن إغلاق الطرق أمام حركة مرور المركبات لا زالت مغلقة، مع فتح جزئي للطريق السريع 4، وسط توقعات باستمرار الازدحامات المرورية المتواصلة منذ أمس بسبب إغلاق طرق مختلفة.

فيما طالبت شرطة الاحتلال، سكان مستوطنات الغلاف بالصبر والانصياع لتعليمات ضباطها المنتشرين على الطرق لتسهيل حركة المرور.

ويأتي إغلاق المعبر بعد يوم من التوتر بين المقاومة والاحتلال، بعد الاعتداء على الشيخ بسام السعدي وعائلته واعتقاله، الأمر الذي دفع سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إلى إعلان حالة الاستنفار ورفع أقصى درجات الجاهزية لدى مجاهديها، والوحدات القتالية العاملة، مما جعل الاحتلال وقادة جيشه على قدم ونصف بفعل تهديدات المقاومة؛ كونه بات على يقين تام بأنها لن تصمت على تلك الجرائم، وستوجه له ضربة موجعة.

ونشر الاحتلال خارطة للشوارع المغلقة والممنوع التحرك بها من المستوطنين في محيط قطاع غزة.



