٣ اصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات كفر قدوم واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

اصيب ٣ شبان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في كفر قدوم عقب مداهمة القرية فجر اليوم الأربعاء 3/8/2022.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات من جنود الاحتلال داهموا القرية ما أدى الى اندلاع مواجهات بين الشبان والجنود أصيب على إثرها الشاب قصي جهاد (٢٧ عاما) في الظهر، ويوسف عبد الفتاح (١٩ عاما) في الساق، ومالك حكمت (١٧ عاما) في الفخذ، ونقلوا جميعا إلى لمستشفى لتلقي العلاج، حيث وصفت إصاباتهم بالمتوسطة.

ومن جهة اخرى شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" فجر اليوم الأربعاء 3/8/2022، حملة اعتقالات في صفوف المواطنين بعد مداهمات واسعة في منازلهم .

وعرف من بين المعتقلين الأسماء التالية :

١. أدهم عصيدة- تل غرب نابلس

٢. المحرر أيوب صباح- عوريف جنوب نابلس

٣. عصام محمد كواملة- مخيم العروب شمال الخليل

٤. المحرر كنعان كنعان- كوبر شمال رام الله

٥. المحرر أيسر معروف- عين قينيا شمال رام الله

٦. المحرر عبد الرازق مهنا- أبو شخيدم شمال رام الله

٧. أحمد أبو مرخية- الخليل

٨. رامي أبو عيشة- الخليل

٩. أحمد نزال- قباطية جنوب جنين

١٠. عز خزيمية- قباطية

١١. محمد فريحات- اليامون غرب جنين