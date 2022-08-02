أسعار الذهب في العراق اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022- أسعار الذهب اليوم في العراق بالدينار العراقي، لأن أسعار المعادن والعملات تتغير من ساعة إلى أخرى، وذلك وفق الأحدث الجارية في العالم بشكل عام، سواء بفعل الحروب أو الأزمات السياسية أو الاقتصادية أو حتى انتشار الوباء في العالم، إذ تجد الملايين من الناس تبحث عن أسعار الذهب حول العالم، فهو من المعادن الثمينة المهمة في حياة الناس في جميع أنحاء المعمورة.

سعر الذهب في العراق اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022

ويبحث الملايين من الأشخاص في العراق عن، أسعار الذهب في العراق اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022- أسعار الذهب اليوم في العراق بالدينار العراقي2022، فهو يشكل قيمة كبيرة بالنسبة للناس لاسيما التجار منهم، وأصحاب محال الذهب والمستثمرين، إذ يبحثون عن التحديث اليومي لأسعار الذهب، خاصة أن هذه الأسعار تتغير وتتبدل أكثر من مرة خلال اليوم الواحد وفقا لما يجري من أحداث سياسية وتغيرات اقتصادية حول العالم، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سعر الذهب في العراق اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022، لتعم الفائدة والاستفادة بين كل من يبحث عن أسعار الذهب في البلاد.

سعر الذهب عيار 21 في العراق اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022

وبعد أن لاحظنا بحثا كبيرا على، سعر الذهب عيار 21 في العراق اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022، حرصنا على نشر وارفاق أسعار الذهب في العراق، لاسيما عيار 21 الذي يعد الأكثر تداولا في الأسواق، كما سنقدم لكم كل جديد يطرأ على أسعار الملاذ الآمن وهو الذهب في كل بلدان وقرى دولة العراق وسنرفق لكم جدول تفصيلي بـ سعر مثقال الذهب اليوم في العراق سواء لجميع الأعيرة (12,14,18,21,22,24) عن اليوم والأيام القليلة السابقة.

وحدة الذهب السعر الحالي السعر السابق نسبة التغير

أوقية الذهب 2,579,613.90 2,578,594.12 0.04%

جرام الذهب عيار 24 82,945.78 82,912.99

جرام الذهب عيار 22 76,027.52 75,997.47

جرام الذهب عيار 21 72,562.98 72,534.29

جرام الذهب عيار 18 62,189.34 62,164.76

جرام الذهب عيار 14 48,398.01 48,378.88

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022 في العراق

وفي العادة يسجل الذهب في العراق صعودا وهبوطا على مدار الساعة، كونه مرتبط بالنظام المالي العالمي، فما يحدث من تجاذبات سياسية وحروب في العالم تؤثر على كل الأسعار منها النفط والقمح والسلع والذهب والعملات المتداولة في الأسواق لاسيما الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، لهذا يبحث العراقيون عن تحديثات، سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022 في العراق، ونحرص على أن نرفق لكم باستمرار، أسعار الذهب في العراق اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022- أسعار الذهب اليوم في العراق بالدينار العراقي، حتى يستفيد منها أكبر شريحة ممكنة في البلاد.