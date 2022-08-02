سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022، يبحث الناس عن سعر الدولار في سوريا الذي يواصل فرض سيطرته على الليرة السورية، حيث يستمر في الصعود مقابل العملة الوطنية السورية، نتيجة الأحداث المؤسفة المستمرة التي تشهدها الساحة السورية منذ ما يقارب من عشر سنوات أو أكثر على التوالي، والتي أدت إلى انهيار اقتصادها الوطني، وبالتالي نزول عملتها الوطنية الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية أبرزها الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي، وغيرها من العملات القوية عالميا في التداول التجاري بين الدول.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء

وكل صباح يتوجه الناس للبحث عن، سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022، فالسؤال عن أسعار العملات في هذا البلد الشامي الذي يشهد أحداثا مأساوية من نحو عقد من الزمن أمر ضرورة للملايين من الناس، لأصحاب شركات الصرافة والموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بالعملة الأمريكية، وغيرهم الكثير من الفئات التي تهتم بهذا الأمر، وهو ما دفع فريق العمل بـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" لإرفاق لكم الإجابة عن، سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء، ليستفيد من الإجابة كل شخص يسأل ذلك السؤال ويبحث عن إجابته.

انهيار اقتصادي

في سوريا المحتلة من النصيريين

الليرة تقترب من ال 5000ل. مقابل الدولار الواحد — عقيدطيارركن عبدالله الحمدان (@yamenhm11) July 24, 2022

سعر الدولار اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022 في سوريا

ويحرص مئات الآلاف من السوريين منهم التجار والمستورين والموردين، في الاطلاع على، سعر الدولار اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022 في سوريا، لأنهم ملف مهم بالنسبة لهم، وبعد أن بحثنا عبر المواقع المختصة لاحظنا ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 4170 ليرة للشراء، و4210 ليرة للبيع، مقابل 4130 ليرة للشراء، و4170 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس الثلاثاء، بحسب منصة "sp-today" لرصد أسعار العملات في سوريا لدى السوق السوداء.

سعر اليورو والإسترليني في سوريا اليوم الأربعاء

ويبحث السوريون وكل ساعة تقريبا عن أسعار العملات في سوريا، لاسيما الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي وكذلك الجنيه الإسترليني، لذلك ننشر لكم الإجابة حول سؤال، سعر اليورو والإسترليني في سوريا اليوم الأربعاء، وكذلك نرفق لكم الإجابة عن، سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022، إذ ارتفع سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، مسجلا 4261 ليرة للشراء، و4307 ليرات للبيع، مقابل 4221 ليرة للشراء، و4266 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس الثلاثاء، بينما انتعش سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصل إلى 5076 ليرة للشراء، و5135 ليرة للبيع، مقابل 5025 ليرة للشراء، و5084 ليرة للبيع خلال تعاملات اليوم السابق.