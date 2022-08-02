بالفيديو مشاهد حصرية للمواقع العسكرية الصهيونية شرق القطاع وهي فارغة بعد استنفار سرايا القدس

عرضت قناة القدس اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، مشاهد حصرية للمواقع العسكرية الصهيونية شرقي قطاع غزة وهي فارغة بعد اختطاف العدو للشيخ المجاهد بسام السعدي واستنفار سرايا القدس.

ويمكنكم مشاهدة الفيديو عبر الرابط التالي:

وكانت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أعلنت مساء أمس الاثنين، حالة الاستنفار ورفع الجاهزية لدى مجاهديها، والوحدات القتالية العاملة.

وقالت السرايا -في بيان مقتضب-: "نعلن حالة الاستنفار ورفع الجاهزية، تلبيةً لنداء الواجب أمام العدوان الغادر الذي تعرض له القيادي الكبير الشيخ بسام السعدي وعائلته قبل قليل في جنين".

قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اقتحمت مخيم جنين الليلة الماضية واعتقلت القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ بسام السعدي وسط اشتباكات كبيرة بين مقاومين من كتيبة جنين وقوات الاحتلال ، مما أدى لإصابته بعد الاعتداء عليه خلال اعتقاله بالأمس .

إصابة الشيخ بسام السعدي ، أثارت حالة من الغضب وسط خشية على حياته وخاصة بعد تأكيد نجله عز الدين السعدي، أن والده مصاب ولا نعلم بطبيعة الإصابة حتى الآن وخلال الاعتقال قام الجنود بالاعتداء على كل من كان في البيت من أطفال ونساء".