اعتقالات بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء 2/8/2022 ، حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر القيادي في حركة "حماس" مصطفى الشنار بعد مداهمة منزله في حي المعاجين غرب مدينة نابلس، والأسير المحرر عضو مجلس بلدية نابلس عمر الحنبلي من منزله في شارع الاتحاد، والشاب عميد حجازي من منزله في شارع عصيرة.

وأضاف بأن أصوات إطلاق نار ودوي انفجارات تخللت عمليات الاعتقال، فيما اندلعت مواجهات مع عشرات الشبان في مناطق عديدة من المدينة.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الليلة الماضية، ثلاثة شبان من بلدة قباطية أثناء تواجدهم في منطقة أمريحة ببلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت ربيع فضل زكارنة، ويزن عبد الله زكارنة، وأدهم سمير زكارنة أثناء تواجدهم داخل مركبة في منطقة امريحة.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، أربعة شبان من بلدة جناتا جنوبا، وهم: صلاح محمد صباح (25 عاما)، وأحمد سعيد صباح (25 عاما)، وإبراهيم وجيه صباح (25 عاما)، ومحمد عوض عطا الله (20 عاما)، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.