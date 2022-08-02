زوارق الاحتلال تطلق النار بكثافة نحو مراكب الصيادين في عدة مناطق من شواطئ قطاع غزة

أفادت مصادر محلية و شهود عيان بأن زوارق الاحتلال أطلقت النار فجر اليوم الثلاثاء باتجاه مراكب الصيادين في عدة مناطق على طول ساحل قطاع غزة.

و بحسب المصادر، فقد استهدفت زوارق الاحتلال مراكب الصيادين قرب شواطئ مدينة غزة، كما زوارق الاحتلال الحربية النار بشكل مكثف صوب مراكب الصيادين في عرض بحر مدينة خانيونس ورفح جنوب قطاع غزة، و قرب شواطئ بحر دير البلح بالمحافظة الوسطى.

و تواصل بحرية الاحتلال اعتداءاتها بحق الصيادين العاملين في صيد الأسماك في بحر قطاع غزة على الدوام، وتجبرهم على ترك عملهم عبر إطلاق النار عليهم مباشرة، ما يسفر أحيانا عن ارتقاء شهداء ووقوع إصابات بالإضافة إلى اعتقالهم إلى الداخل المحتل.