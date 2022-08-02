القناة 14 العبرية: القيادي السعدي اصيب بعد اطلاق كلب مهاجم عليه

ذكرت القناة العبرية ال 14 أن القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الشيخ بسام السعدي أصيب بعدما أطلقت القوات عليه كلب مهاجم، فقاومه، لكن الكلب عضه وأصابه.

و نشر نجل السعدي صورة على حسابه الشخصي لبقعة كبيرة من الدماء قال إنها لوالده، و بجانبها رصاصة، مما يشير الى احتمال تعرض السعدي للإصابة أثناء عملية اعتقاله على يد جنود الاحتلال.

وقال عز الدين السعدي، : "والدي مصاب ولا نعلم بطبيعة الاصابة حتى الان وخلال الاعتقال قام الجنود بالاعتداء على كل من كان في البيت من أطفال ونساء".

وأضاف : "قمنا بنقل الوالدة للمستشفى بعد الاعتداء عليها من قبل الجنود، الى جانب اعتقال زوج اختي اشرف الجذع ولا نعلم اعلم حتى الان لأي جهة تم اقتيادهم".

وذكر السعدي، أن الاقتحام كان بطريقه وحشيه على المنزل ومن فيه.

و استشهد، مساء اليوم الاثنين، شاب وأصيب اثنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية، خلال اقتحام قوات الاحتلال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ بسام السعدي.