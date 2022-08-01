سرايا القدس تعلن حالة الاستنفار ورفع الجاهزية لدى مجاهديها والوحدات القتالية العاملة

أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الاثنين، حالة الاستنفار ورفع الجاهزية لدى مجاهديها، والوحدات القتالية العاملة.

وقالت السرايا -في بيان مقتضب-: "نعلن حالة الاستنفار ورفع الجاهزية، تلبيةً لنداء الواجب أمام العدوان الغادر الذي تعرض له القيادي الكبير الشيخ بسام السعدي وعائلته قبل قليل في جنين".

وقال عز الدين السعدي، نجل القيادي بسام لـ"فلسطين اليوم الإخبارية" : "والدي مصاب ولا نعلم بطبيعة الاصابة حتى الان وخلال الاعتقال قام الجنود بالاعتداء على كل من كان في البيت من أطفال ونساء".

وأضاف : "قمنا بنقل الوالدة للمستشفى بعد الاعتداء عليها من قبل الجنود، الى جانب اعتقال زوج اختي اشرف الجذع ولا نعلم اعلم حتى الان لأي جهة تم اقتيادهم".

وذكر السعدي، أن الاقتحام كان بطريقه وحشيه على المنزل ومن فيه.

إليكم نص البيان:

تصريح مقتضب صادر عن سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين:

نعلن في سرايا القدس الاستنفار ورفع الجاهزية لدى مجاهدينا، والوحدات القتالية العاملة ؛تلبيةً لنداء الواجب أمام العدوان الغادر الذي تعرض له القيادي الكبير الشيخ بسام السعدي وعائلته قبل قليل في جنين.

سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الاثنين 3 مُحرم 1444 هــ، الموافق 1 آب- أغسطس 2022م.