وفد مصري يصل غزة غدًا الثلاثاء

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:13 م
01 اغسطس 2022
وفد مصري يصل غزة غدًا الثلاثاء
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أفادت مصادر إعلامية، اليوم الاثنين، بأن وفد مصري يصل قطاع غزة يوم غد الثلاثاء إلى قطاع غزة.

وأوضحت المصادر، أن الوفد المصري التابع للمخابرات العامة المصرية، يضم كلا من: اللواء/محمد عابدين، والضابط/ أحمد عصام ، ونجل رجل الأعمال المصري/ إبراهيم العرجامي، سيتابع مشاريع الإعمار المصرية.

وأشار إلى أن الإطار الزمني لزيارة الوفد هي التالي: إذ أن الوصول سيكون غدًا في تمام الساعة 0900 صباحا ، والمغادرة في نفس اليوم باستثناء الضابط/ أحمد عصام سيبقى في القطاع للإشراف علي لجنة الإعمار المصرية.

يشار إلى أن الوفد المصري يصل مع كل فترة إلى قطاع غزة ليتابع مشاريع الإعمار المصرية منها بناء احياء سكنية.

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