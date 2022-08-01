وفد مصري يصل غزة غدًا الثلاثاء

أفادت مصادر إعلامية، اليوم الاثنين، بأن وفد مصري يصل قطاع غزة يوم غد الثلاثاء إلى قطاع غزة.

وأوضحت المصادر، أن الوفد المصري التابع للمخابرات العامة المصرية، يضم كلا من: اللواء/محمد عابدين، والضابط/ أحمد عصام ، ونجل رجل الأعمال المصري/ إبراهيم العرجامي، سيتابع مشاريع الإعمار المصرية.

وأشار إلى أن الإطار الزمني لزيارة الوفد هي التالي: إذ أن الوصول سيكون غدًا في تمام الساعة 0900 صباحا ، والمغادرة في نفس اليوم باستثناء الضابط/ أحمد عصام سيبقى في القطاع للإشراف علي لجنة الإعمار المصرية.

يشار إلى أن الوفد المصري يصل مع كل فترة إلى قطاع غزة ليتابع مشاريع الإعمار المصرية منها بناء احياء سكنية.