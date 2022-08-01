رسميا.. كوندي يوقع لبرشلونة

وقع الفرنسي جوليس كوندي، مدافع برشلونة الجديد، عقد انضمامه للقلعة الكتالونية، اليوم الاثنين، في المدينة الرياضية للنادي.



وتواجد كوندي برفقة رئيس البارسا، خوان لابورتا، للتوقيع عبر البروتوكول الرسمي، حيث سيتم تقديمه لوسائل الإعلام والجماهير، قبل أن يرتدي قميص البلوجرانا لأول مرة.



ووقع كوندي عقدا يمتد ل5 مواسم، ويتضمن شرطا جزائيا بقيمة مليار يورو.



وبلغت قيمة الصفقة نحو 50 مليون يورو، نظير انتقال اللاعب الفرنسي من إشبيلية إلى البلوجرانا، مع مبلغ يتراوح بين 5 و10 ملايين يورو كمتغيرات.



وأصبح كوندي (23 عاما) سادس صفقة لفريق المدرب الإسباني، تشافي هيرنانديز، في إطار الميركاتو الصيفي الحالي، بعد كل من "كيسي وكريستينسن ورافينيا وديمبلي وليفاندوفسكي".