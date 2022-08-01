بعد خفض أسعارها في الضفة ..الحلو يوضح لـ"فلسطين اليوم"أسعار الوقود في قطاع غزة

أكد رئيس جمعية أصحاب شركات البترول في غزة أحمد الحلو اليوم السبت 1 أغسطس 2022، أن هناك انخفاضاً طرأ على أسعار البنزين والسولار في الضفة المحتلة وقطاع غزة، لكن نسبة الانخفاض تتفاوت بين المحافظات الشمالية والجنوبية.

ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة للبترول في رام الله، فإنه من المقرر أن يباع لتر البنزين 95 للمستهلك في شهر أغسطس بـ 6.34 شيكلا، ولتر البنزين 98 بـ 6.99 شيكلاً، ولتر السولار والكاز بـ 5.95 شيكلاً وستبقى سعر أسطوانة الغاز سعة 12 كيلو غرام بـ 70 شيكلاً، بينما كان يُباع لتر بنزين 95 بـ 7.19 شيكلاً، ولتر البنزين 98 بـ 8.34 شيكلاً، ولتر السولار والكاز بـ 6.26 شيكلاً، وأسطوانة الغاز 12 كيلوغراماً بـ 70 شيكلاً، في يوليو الماضي.

وأوضح الحلو في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنه على الرغم من انخفاض أسعار المحروقات في غزة والضفة، إلا إنها ستباع للمستهلك في المحافظات الجنوبية أعلى من المحافظات الشمالية.

وبحسب الحلو، فإن سعر لتر البنزين في غزة سيباع أعلى من رام الله بـ 35 أغورة، بينما سيباع لتر السولار أعلى بـ 20 أغورة.

وأشار الحلو إلى أنهم يحاولون التواصل مع الجهات المختصة في غزة لمعرفة أسباب الفروقات في الأسعار بين غزة والضفة.

وتتضمن أسعار المحروقات والغاز لشهر أغسطس/ آب 2022، تخفيض سعر السولار بقيمة 31 أغورة للتر، ولتر البنزين 95 بقيمة 85 أغورة، عن سعر شهر يوليو الماضي.

فيما يلي اسعار الوقود في الضفة عن شهر أغسطس :

ونشرت وزارة المالية بغزة ظهر اليوم أسعار الوقود عن شهر اغسطس

الاسعار عن شهر يوليو :