موعد مباراة الزمالك وبيراميدز- مشاهدة مباراة الزمالك ضد بيراميدز بث مباشر اليوم، ينتظر عشاق نادي الزمالك ونادي بيراميدز بدء مباراة الزمالك ضد بيراميدز وذلك الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة من مساء اليوم الاثنين 1 أغسطس 2022 على ملعب استاد القاهرة ضمن الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز في جمهورية مصر العربية، في مباراة ينتظرها الملايين من عشاق كرة القدم حول العالم، خاصة أنها تأتي بين متصدر الدوري المصري والوصيف، إذ من المتوقع أن تشهد الجماهير العريضة مباراة جميلة بكل أحداثها وفي كل دقائقها.

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