بالفيديو حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة تطال 42 مواطنًا غالبيتهم من المحررين

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر وصباح اليوم الإثنين 1/8/2022، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، غالبيتهم من المحررين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 42 مواطنًا، في حملة واسعة طالت عشرات من منازل المواطنين وإخضاع سكانها لتحقيق ميداني، بعد اقتحام مخيمات وقرى وبلدات وأحياء متفرقة من الضفة الغربية.

وأصيب شابان، برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في خلة العامود شرق نابلس، والتي شهدت أيضًا اشتباكات مسلحة.

وتركزت الاعتقالات بشكل أكبر في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، واعتقلت أكثر من 25 مواطنًا فيها.

واعتقل المحرر الشيخ محمد أبو عرقوب، والمحرر يوسف نصار، والمحرر منذر زونة، والمحرر أحمد أبو سندس، والمحرر عماد جادالله، خضر الحروب، من بلدة دورا جنوب الخليل، والمحرر الشيخ جمال أبو الجدايل من السموع، والمحرر عيسى العمور، والمحرر محمد العمور، والمحرر عاطف رباع، والشيخ خليل ربعي، بدر ادعيس من يطا.

كما اعتقل المحرر مروان أبو فارة، والمحرر مجدي أبو فارة، والمحرر خالد غنيمات، من صوريف شمال الخليل، والمحرر رزق الحلايقة، والمحرر أحمد الحلايقة، والشيخ أحمد العبايدة من الشيوخ.

واعتقل المحرر إبراهيم السويطي، والمحرر محمود ياسر المسالمة، والمحرر محمود عيسى المسالة من بيت عوا، والمحرر الشيخ بدر أبو عياس، والمحرر محمد أبو عوض، والمحرر أحمد أبو مارية، والمحرر عبدالله أبو مارية، من بيت أمر، والمحرر جهاد شلالدة، والمحرر رأفت شلالدة، والمحرر إسلام كوازبة، والمحرر محمد شلالة، زوادي شلالدة، همام شلالدة من سعير.

وفي نابلس، اعتقل محمد البنا، وباسم الأغبر، ومأمون حنني.

فيما اعتقل من بيت لحم، المحرر نضال أبو عكر، وباسل دعامسة من مخيم الدهيشة.

وفي قلقيلية، اعتقل سامح سمحة، وليث سليم، وعلاء فهيم من بلدة جيوس.

وفي رام الله، اعتقل ثائر الصافي من مخيم الجلزون، وحسون أبو سلامة من جنين، محمد الهندي من القدس.

قائمة أسماء المعتقلين

١. المحرر الشيخ محمد إسماعيل أبو عرقوب- دورا جنوب الخليل

٢. المحرر يوسف نصار- دورا

٣. المحرر منذر زونة- دورا

٤. المحرر الشيخ جمال أبو الجدايل- السموع جنوب الخليل

٥. المحرر عيسى صالح العمور- يطا جنوب الخليل

٦. المحرر محمد بدر العمور- يطا

٧. المحرر عاطف رباع- يطا

٨. المحرر مروان أبو فارة- صوريف شمال الخليل

٩. المحرر مجدي أبو فارة- صوريف

١٠. المحرر خالد غنيمات- صوريف

١١. المحرر رزق الحلايقة- الشيوخ شرق الخليل

١٢. المحرر أحمد عبد ربه الحلايقة- الشيوخ

١٣. المحرر إبراهيم السويطي- بيت عوا جنوب غرب الخليل

١٤. المحرر الشيخ بدر أبو عياش- بيت أمر شمال الخليل

١٥. المحرر محمد يوسف أبو عوض- بيت أمر

١٦. المحرر أحمد خضر أبو مارية- بيت أمر

١٧. المحرر عبد الله أبو مارية- بيت أمر

١٨. المحرر جهاد موسى شلالدة- سعير شرق الخليل

١٩. المحرر رأفت يوسف شلالدة- سعير

٢٠. المحرر إسلام يونس كوازبة- سعير

٢١. المحرر محمد إبراهيم شلالدة- سعير

٢٢. محمد البنا- نابلس

٢٣. باسم الأغبر- نابلس

٢٤. مأمون يوسف حنني- بيت فوريك شوق نابلس

٢٥. ثائر الصافي- مخيم الجلزون شمال رام الله

٢٦. حسون أبو سلامة- جنين

٢٧. سامح سمحة- جيوس شمال قلقيلية

٢٨. ليث سليم- جيوس

٢٩. علاء فهيم- جيوس

٣٠. المحرر نضال أبو عكر- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

٣١. الشيخ أحمد شحدة العيايدة- الشيوخ

٣٢. المحرر محمود ياسر المسالمة- بيت عوا

٣٣. المحرر محمود عيسى المسالمة- بيت عوا

٣٤. المحرر أحمد أبو سندس- دورا

٣٥. النائب الشيخ خليل ربعي- يطا

٣٦. باسل دعامسة- مخيم الدهيشة

٣٧. المحرر عماد جاد الله- دورا

٣٨. محمد الهندي- القدس

٣٩. زوادي شعبان شلالدة- سعير

٤٠. همام زوادي شلالدة- سعير

٤١. الشيخ خضر الحروب- دورا

٤٢. بدر ادعيس- يطا



