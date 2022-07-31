هل يرحل فيرنر عن تشلسي؟

ذكرت تقارير صحفية أن اللاعب، تيمو فيرنر، في طريقه للرحيل عن صفوف فريقه تشيلسي الإنجليزي لصالح العودة إلى لايبزيج الألماني.

ويُشار إلى أنه يسعى فيرنر لتقديم كل ما بوسعه منذ انتقاله إلى ستامفورد بريدج، في صفقة قدرت بـ47.5 مليون جنيه إسترليني.

وكان قد أحرز فيرنر 23 هدفا في 89 مباراة خاضها مع تشيلسي، علمًا أنه شارك في 15 مباراة فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، وهو حريص على الحصول على مزيد من الوقت في الملعب، قبل حملة ألمانيا في كأس العالم 2022.

وقالت صحيفة "بيلد": إن لايبزيج يعمل الآن على إنجاز اتفاقية مع تشيلسي، ويستكشف إمكانية ضم فيرنر على سبيل الإعارة مع خيار الشراء لاحقا".

وأضافت الصحيفة:" أن فيرنر مستعد للعودة إلى لايبزيج وسيقبل خفضا بنسبة 50% من أجره، من أجل المساعدة في دفع هذه الخطوة".

جدير ذكره أنه يتقاضى فيرنر حاليا 275 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، علمًا أنه يجذب أيضا اهتمام يوفنتوس الإيطالي ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي.