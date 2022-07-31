موعد امتحانات الاكمال التوجيهي 2022 في فلسطين.. موعد الدورة الثانية امتحانات الثانوية العامة في فلسطين، أعنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أمس السبت 30 يوليو 2022، عن نتائج الثانوية العامة في فلسطين، إذ منهم من حالفه الحظ ونجح وحصل على معدلات عالية ونظم الحفلات وجاب الشوارع بسيارات الإذاعة، وغمرت السعادة بيوتهم، وبدأوا يحلمون بمستقبلهم والشق الثاني من الحياة العلمية، ومنهم من لم يحالفه الحظ، إما رسب في جميع الامتحانات، وإما عليه إعادة لمواد معينة يمكن أن يعيدها قبل بدء العام الدراسي القادم، ويسجل في الجامعة.

تاريخ تقديم امتحانات الاكمال التوجيهي في فلسطين

الطلبة الذين لم يحالفهم الحظ يبحثون عن، موعد امتحانات الاكمال التوجيهي 2022 في فلسطين.. موعد الدورة الثانية امتحانات الثانوية العامة في فلسطين، فهم الآن يعيشون حالة من الحزن، كونهم لم ينجحوا من الدورة الأولى في امتحانات الثانوية العامة، لأن الفرحة تكون منقوصة حتى لو تم إعادة المواد التي رسب بها ونجح فيها وحصل على معدل عالي، ويرفق لكم فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تاريخ تقديم امتحانات الاكمال التوجيهي في فلسطين، حتى يتمكن الطلبة من الدراسة والاستعداد لها بشكل جيد، أفضل من المرحلة الأولى.

بدك تعرف ليش شباب #غزة رجال شوف الطالب محمود يوسف تلقى خبر نجاحه في الثانوية العامة #توجيهي بمعدل 80.4٪ أثناء عمله في البناء (طوبرجي) .. علشان لقمة العيش صعبة ، حتى احتفال ما احتفل فى نجاحه. pic.twitter.com/RXCASUwyW1 — إِيَادٌ (@AlnasserEyad1) July 30, 2022

ما موعد الدورة الثانية امتحانات الثانوية العامة في الضفة وغزة

أمس السبت غمرت الفرحة معظم بيوت الفلسطينيين، إثر الإعلان عن نتائج الثانوية العامة في جميع محافظات الوطن، إذ إن الفرحة جميلة، ويحتاجها كل بيت فلسطيني، لكن هناك نسبة من الطلبة لم يحالفهم الحظ بتخطي امتحانات المرحلة الأولى من الثانوية العامة التوجيهي في فلسطين، فهو الآن يبحث عن تاريخ موعد الدورة الثانية من امتحانات الاكمال حتى يتمكن من اللحاق والتسجيل في الجامعة في الفصل الدراسي الأول، لهذا يبحث هؤلاء الطلبة عن، ما موعد الدورة الثانية امتحانات الثانوية العامة في الضفة وغزة، حتى لا يضيع عليهم عاما كاملا من حياتهم.

الأول على فلسطين بالفرع العلمي الطالب الحافظ لكتاب الله أنس الحرازين من غزة بمعدل 99.7%.

ماشاءالله كل التحية والتهاني لابن منطقتي في حي الشجاعية ✌️🇵🇸#توجيهي pic.twitter.com/AlljFqXrbT — آية حسونة #غزة (@Aya_Hassoun24) July 30, 2022

موعد الدورة الثانية الثانوية العامة التوجيهي 2022

يبحث الطلبة عن، موعد الدورة الثانية الثانوية العامة التوجيهي 2022، حيث أفادت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أمس السبت على لسان الدكتور محمد عواد مدير عام القياس والتقويم والامتحانات بأن موعد امتحانات الإكمال للثانوية العامة التوجيهي 2022 سيكون يوم 8 آب 2022، حيث يتضح من له إمكانية التسجيل عقب النتائج، ولأن البحث يزيد عن، موعد امتحانات الاكمال التوجيهي 2022 في فلسطين.. موعد الدورة الثانية امتحانات الثانوية العامة في فلسطين، نرفق لكم دورة الإكمال للتوجيهي، إذ تكون للطلاب الذين اجتازوا 4 مواد من الثانوية العامة على الأقل بنجاح (فوق نصف الدرجات)، حيث يستكملون من خلالها بهدف تحسين الدرجات وزيادة المعدل التراكمي.