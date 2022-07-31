مسؤول يوضح: كيفية نظام الإعادة لغير الناجحين في التوجيهي…!

بعد الانتهاء من إعلان نتائج الثانوية العامة في فلسطين، يبدأ الطلبة في تحديد مسارهم، خاصةً ممن لم يحالفهم الحظ في النجاح، ليبحثوا عن نظام الإعادة ليتمكنوا من النجاح والالتحاق بزملائهم في الدراسة الجامعية.

الدكتور محمد عواد مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم العالي، أكد أن نظام الإعادة لطلاب الثانوية العامة في فلسطين "مرن" لكي يكون الطالب قادراً على الالتحاق بالدراسة الجامعية كبقية زملائه.

وأوضح عواد في تصريحات تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن هناك ثلاث دورات للامتحانات في العام الدراسي، حيث أن هناك دورتين للإعادة في شهري أغسطس وأخرى في ديسمبر.

وأكد عواد، أن من شروط النجاح في الالتحاق بالدورة الثانية في أغسطس هو النجاح في أربع مواد في الدورة الأولى، لذا فمن لم يحالفه الحظ، يمكنه التحسين أو الاستكمال في دورة أغسطس، حيث بإمكانهم التسجيل للامتحان من اليوم وحتى الخميس المقبل"..

وقال:" في الدورة الثانية أغسطس يمكن للطالب أن يعيد أربع مواد أو اثنتين أو واحدة، وفقاً لما يريد، كما أن هناك الدورة الثالثة في شهر ديسمبر ليوم واحد يُمكن للطالب أن يُعيد مبحثين لغير المستكملين."

فيما أشار المتحدث باسم الوزارة صادق الخضور، إلى مرحلة ما بعد إعلان نتائج الثانوية العامة توجيهي 2022 بما يخص تصديق الشهادات والدورة الثانية والمنح الدراسية.

وأوضح، أن الوزارة بدأت اليوم تصديق شهادات الطلبة الذين اجتازوا امتحانات الثانوية العامة بنجاح، للمضي قدماً بالإجراءات الخاصة للتقديم للجامعات، ويتواصل كل طالب مع مدرسته لتصديق الشهادة.

أما بخصوص المنح الدراسية، فأكد الخضور أن العشرة الأوائل يحصلون على منحة الرئيس التي تقدم لهؤلاء الطلبة وسيكون لهم تكريم مطلع الأسبوع المقبل.

ولفت إلى أن بقية المنح داخلياً وخارجياً يتم الإعلان عنها من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.