أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 31-7-2022

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أسعار الذهب في سوريا

شهدت اسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 31-7-2022، استقراراً مقارنة بأسعار امس.





أسعار الذهب في سوريا:

وسجل عيار 21 مبلغ 124,948 ليرة ، حيث أن متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية كما هو موضح بالجداول التالي:

الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 142,794 ليرة $56.83 سعر الذهب عيار 22 130,896 ليرة $52.10 اسعار الذهب عيار 21 124,948 ليرة $49.73 اسعار الذهب عيار 18 107,097 ليرة $42.63 سعر الذهب عيار 14 83,297 ليرة $33.15 سعر الذهب عيار 12 71,397 ليرة $28.42 اسعار أوقية الذهب 4,440,896 ليرة $1,768 اسعار جنيه الذهب 999,583 ليرة $397.84 اسعار كيلو الذهب 142,794,076 ليرة $56,833



