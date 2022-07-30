يوفنتوس يسعى للتعاقد مع ديباي

ذكرت صحف أجنبية، اليوم السبت، بأن يوفنتوس الإيطالي بدأ تحركاته من أجل التعاقد مع لاعب برشلونة الإسباني، ممفيس ديباي، وذلك بعدما أبدى الأخير رغبته بالانتقال إلى الأول.

وقالت شبكة "ESPN":" إن يوفنتوس بدأ محادثات أولية مع برشلونة لضم ديباي، في ظل سعيه لتعزيز خط الهجوم مع معاناته لحسم عودة ألفارو موراتا من صفوف أتلتيكو مدريد".

وكان قد أنفق الفريق الكاتالوني ببذخ في الميركاتو الصيفي الجاري، وهو بحاجة إلى بيع بعض اللاعبين من أجل التخلص من أجورهم وتسجيل صفقاته الجديدة.

ويُشار إلى أنه بدأ يوفنتوس المفاوضات بالفعل لمعرفة ما إذا كان من الممكن التوصل لاتفاق لضم ديباي.

وانضم ديباي إلى صفوف برشلونة الصيف الماضي في صفقة انتقال حر قادما من ليون، ويملك عقدا يمتد حتى حزيران/يونيو 2023.

جدير ذكره أنه تبدو مهمة ديباي صعبة في حجز مكان له بالتشكيلة الأساسية لبرشلونة، في ظل تواجد روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس وبيير إيميريك أوباميانغ وعثمان ديمبلي وأنسو فاتي.