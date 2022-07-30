الأولى مكرر علمي على فلسطين مروة عيسى: لم تتوقع نتيجتها وهذا ما تتمناه..!

لم تستطع أن تعبر الأولى مكرر على فلسطين على الفرع العلمي مروة محمد عبد الحميد عيسى 99.7% من محافظة رفح جنوب قطاع غزة، عن فرحتها الكبيرة بهذا التميز والنجاح.

شعور لا يوصف ولا يمكن أن يحكى عنه"، هكذا عبرت عيسى في حديثها لوكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، فتشير إلى أن آخر 24 ساعة من إعلان النتائج كان التوتر والقلق والخوف يخيم عليها وعلى عائلتها.

تقول عيسى :"كنت متوقعة تفوقي ولكن أن أكون الأولى على فلسطين فهو أمر كبير ومهم" موضحةً أنها كانت دوماً تحصل على الدرجة الأولى في كل السنوات الدراسية"

وعن الامتحانات، تضيف عيسى :"كان هناك شكاوى وكان هناك صعوبة في الأسئلة، لكني في بداية السنة لم أعط كل مجهودي، ولكن الدراسة بدأت تشتد لدي شيئاً فشيئاً حتى نهاية السنة.

وتتمنى عيسى أن تدرس الطب حيث كانت تحلم به منذ سنوات طويلة وتجتهد من أجله ذلك.

أما والدها، فبالدموع عبر عن فرحته بتفوق ابنته مروة، لافتاً إلى أن نجاح ابنته وتميزها كان نتيجة تعب سنوات طويلة وكان يتوقع نجاحها ولكن لم يتوقع أن تكون الأولى على العلمي.