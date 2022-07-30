بالصور الأول على "الوطن" في الفرع العلمي: أنس الحرازين من غزة حافظ للقرآن ويهدي نجاحه لوالديه

حصد طالب الثانوية العامة "التوجيهي" أنس نبيل سليم الحرازين فرع العلمي من قطاع غزة المرتبة الأولى على فلسطين، إذ حقق نتيجة 99.7%، مؤكدWا أن منزله يغمره الفرح والسرور والسعادة جراء حصوله على هذا النجاح الباهر، وأن التهاني لم تتوقف منذ الإعلان عن النتيجة من أقاربه وأصدقائه وجيرانه وكل من على علاقة به.

وأهدى الطالب الحرازين نجاحه عبر "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" إلى والديه، وأفراد أسرته، مشدداً على أن نجاحه الباهر والمتميز هو حصاد سنة دراسة كاملة، من التعب والجهد وسهر الليالي.

والطالب الحرازين هو من حفظة القرآن الكريم، وهو ما ساعده في التفوق في الثانوية العامة، وحصده المرتبة الأولى على فلسطين في الفرع الأدبي.

وقال الحرازين: "إنه كان يتوقع أن يكون من العشر الأوائل على مستوى فلسطين، لكنه فوجئ بحصده المرتبة الأولى على مستوى الوطن بكل الأفرع، موجهاً وجه رسالة إلى طلبة التوجيهي للسنة المقبلة، بأن عليهم الجد والاجتهاد لحصد نتيجة عالية ومرضية".

يشار إلى أن أشقاء الحرازين الثلاثة متفوقون في دراسته، ويدرسون تخصص الطب في الجامعات.

من جهته، قال والد الطالب المتوفق أنس الحرازين: إنه في غاية السرور والسعادة والفخر نتيجة حصد نجله الأول على فلسطين في الثانوية العامة 2022 في الفرع العلمي، مشيرا إلى أن كل العائلة كانت توفر له كل سبل الراحة ليحقق هذا النجاح الباهر.

وأعلن د. محمد عواد مدير عام التقويم والقياس في وزارة التربية ، نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2022_2023 ، حيث بلغت نسبة نجاح الثانوية العامة : 68.12%.

وبلغ عدد المتقدمين في كافة الفروع (85) ألف طالب/وطالبة مشتركاً، وكان عدد الناجحين منهم 58107.



