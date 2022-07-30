رونالدو: الملك سيلعب يوم الأحد

أعلن الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو عن موعد مشاركته لأول مرة في وديات مانشستر يونايتد التحضيرية للموسم المقبل.



ولم ينضم رونالدو لقائمة الشياطين الحمر لمواجهة أتلتيكو مدريد الودية، غدا السبت، ضمن استعدادات فريقه لخوض غمار الموسم المقبل.



ورد صاحب ال37 عاما على أحد المنشورات عبر موقع إنستجرام معلقا "الملك سيلعب يوم الأحد".



وسيلعب مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل وديا ضد فريق رايو فاليكانو الإسباني.



وغاب الدون عن الفترة التحضيرية للموسم الجديد لأسباب عائلية، قبل أن ينضم للفريق الثلاثاء الماضي.



ويحوم الغموض حول مصير الدولي البرتغالي مع الشياطين الحمر، في ظل تقارير تفيد برغبته في الرحيل عن ملعب أولد ترافورد، بحثا عن فريق يحقق رغبته في المشاركة بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.



وأخفق يونايتد في حجز مقعد مؤهل لدوري الأبطال في الموسم الماضي، ويشارك الفريق في مسابقة الدوري الأوروبي بالموسم القادم.