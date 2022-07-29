لليوم الـ138.. الأسير خليل عواودة يواصل إضرابه عن الطعام

يواصل الأسير خليل عواودة، اليوم الجمعة، إضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال لليوم الـ138 على التوالي، رفضاً لاعتقاله الإداري.

ويشار الى ان المعتقل خليل عواودة (40 عامًا) من بلدة إذنا/الخليل، واصل إضرابه عن الطعام بعد أن استأنفه في الـ 2/7/2022، بعد أن علّقه في وقت سابق بعد 111 يومًا من الإضراب، استنادًا على وعود بالإفراج عنه، إلا أنّ الاحتلال نكث بوعده، وأصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ جديد لمدة أربعة شهور.

جدير ذكره أن عواودة معتقل منذ 27/12/2021، حيث أصدر الاحتلال بحقّه أمر اعتقال إداريّ مدته ستة شهور، وتم تجديد أمر اعتقاله للمرة الثانية لمدة أربعة شهور، وهو متزوج وأب لأربع طفلات، وأسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال، وهو يعاني من أوضاع صحية حرجة.

وكان المعتقل رائد ريان (28 عامًا) من بلدة بيت دقو/ القدس، قد علق إضرابه عن الطعام أمس، بعد 113 يومًا من الإضراب على التوالي في انتصار للإرادة الفلسطيية.