تعليم خان يونس يكرم المشرف التربوي خالد أبو رجيلة لبلوغه سن العطاء

كرمت مديرية التربية والتعليم بخان يونس، اليوم، أ. خالد أبو رجيلة مشرف الأحياء لبلوغه سن العطاء: بحضور: أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم، وأ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، ود. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية، وعدد من رؤساء الأقسام بالمديرية، ورؤساء أقسام الإشراف التربوي في مديريات رفح وشرق خان يونس والوسطى، والمشرفين التربويين وعدد من مديري المدارس، والمحتفى به وأسرته، وذلك خلال حفل نظمته المديرية بقاعة الاجتماعات بمركز التدريب التربوي.

وفي كلمته رحب الفرا بالحضور، مشيداً بالمحتفى به، وجهوده المتميزة خلال سنوات خدمته، وتحدث الفرا عن بصمات وانجازات أبو رجيلة في المديرية خلال عمله معلماً ومشرفاً تربوياً، وثمن الفرا جهود كل من ساهم في إنجاح هذا الحفل.

وفي كلمته شكر أبو رجيلة أسرة مديرية التربية والتعليم بخان يونس على هذا التكريم وهذه اللفتة الطيبة التي تعبر عن صدق المحبة، معبراً عن امتزاج مشاعر الحزن لفراق الزملاء بمشاعر الفرح لوصوله سن العطاء.