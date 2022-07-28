ارتفاع أسعار العملات الرقمية، ويبحث الكثير من المتابعين حول العالم عن أسعار العملات الرقمية التي أصبحث في السنوات الأخيرة من أهم العملات الاستثمارية لدى الكثير من التجار في العالم، ويهتمون بها باستمرار في حال انخفضت أسعارها أو ارتفعت، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، قررنا في فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" كتابة مقالة بعنوان: ارتفاع أسعار العملات الرقمية، ولمعرفة هذه الأسعار تابع المقال حتى النهاية.

ارتفاع سعر العملات الرقمية

ارتفعت أسعار العملات الرقمية المشفرة خلال تعاملات، اليوم الخميس 28 -7-2022، بعد تبدد مخاوف الزيادة المفرطة في سعر الفائدة الأمريكية.

أسباب ارتفاع الفائدة

وكان قد رفع الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) مساء الأربعاء 27 يوليو/تموز 2022، سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس (0.75%) إلى نطاق بين 2.25% و2.50%.

وهذه هي المرة الرابعة التي يرفع فيها الفيدرالي الأمريكي الفائدة خلال العام الجاري.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة 3 مرات خلال اجتماعاته الأربعة في العام الجاري، وبدأ تشديد السياسة في مارس/ أذار الماضي، ورفع الفائدة 25 نقطة أساس، ثم 50 نقطة أساس في مايو/أيار، ثم 75 نقطة أساس في يونيو/ حزيران لتصل مستويات الفائدة إلى 1.75%، في مقابل 0.25% بنهاية العام الماضي.

سعر بيتكوين اليوم

وارتفع سعر بيتكوين (Bitcoin BTC)، وهي العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم، اليوم الخميس 28 يوليو/ تموز 2022 بنسبة 0.23% لتصل إلى 23057.45 دولار، كما قفزت القيمة السوقية للعملة الرقمية المشفرة الأكثر شعبية في العالم لتصل إلى 441.30 مليار دولار.

وكان سعر عملة بيتكوين اقد سجل أعلى مستوى له عند 69 ألف دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

أسعار باقي العملات المشفرة اليوم

زاد سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 0.34% مسجلًا 1631.53 دولار.

وتراجع سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 0.16% ليبلغ 268.35 دولار.

وصعد سعر عملة الريبل XRP بنسبة 0.04% ليسجل 0.3563 دولار.

وزاد سعر عملة كاردانو Cardano ما نسبته 0.06% إلى 0.5001 دولار.

ارتفاع اسعار العملات الرقمية

وارتفع سعر بولكادوت Polkadot بنحو 0.48% من قيمته ليصل إلى 7.67 دولار.

وهبط سعر دوجكوين DOGE/USD بنحو 0.11% ليصل إلى مستويات 0.06665 دولار.

وتعتبر العملات المشفرة بمثابة وسيلة دفع رقمية غير نقدية، ويتم إدارتها وتداولها في نظام دفع لامركزي على الإنترنت ويحظى بحماية شديدة بعيدا عن سيطرة البنوك وتحكمها.