دي يونج يبلغ إدارة برشلونة بقراره النهائي بشأن عرض مانشستر يونايتد

حسم فرينكي دي يونج، لاعب وسط برشلونة الإسباني، قراره النهائي بشأن عرض نادي مانشستر يونايتد لضمه هذا الصيف.



وكشفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أن دي يونج أبلغ مسؤولي النادي الإنجليزي، بأنه لن ينضم للفريق هذا الصيف.

وأضافت أيضا أن اللاعب الهولندي أبلغ زملاءه في برشلونة، أنه باق مع الفريق ولن يرحل.



وكان ناديا برشلونة ومانشستر يونايتد اتفقا على إتمام الصفقة مقابل 63 مليون جنيه إسترليني، حيث يرغب النادي الكتالوني في دفعة مالية قوية من لاعبه الهولندي.



إلا أن دي يونج، عطل المفاوضات بسبب وجود مستحقات مالية متأخرة لدى البارسا بقيمة 17 مليون إسترليني.



من جانبها، ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن قرار فرينكي دي يونج، سيحبط مدرب مانشستر يونايتد، إيريك تن هاج، الذي كان يريد العمل مجددا مع لاعبه السابق الذي رحل عن أياكس أمستردام في صيف 2019.