هل يتم سجن نيمار قبل المونديال؟

من المقرر أن تنظر المحكمة، في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، في مخالفات مفترضة في عملية انتقال النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا جونيور، إلى نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم عام 2013.

ويُشار إلى أنه من المزمع أن يحاكم نيمار والرئيسان السابقان لبرشلونة ساندرو روسل وجوزيف ماريا بارتوميو، بتهم "فساد" في صفقة التعاقد مع المهاجم الحالي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من ناديه السابق سانتوس البرازيلي عام 2013.

وستجرى المحاكمة لنيمار ورئيسا برشلونة في الفترة ما بين 17 و31 تشرين الأول.

وكانت فُتحت القضية بناء على شكوى تقدّمت بها مجموعة "دي آي إس" البرازيلية، التي كانت تملك جزءاً من حقوق اللاعب، بعدما اعتبرت نفسها متضررة من عملية الانتقال إلى النادي الكتالوني.

واعتبرت مجموعة "دي آي إس" التي حصلت على 6 ملايين من المبلغ الذي دفع للنادي البرازيلي، أن برشلونة ونيمار اتفقا على إخفاء القيمة الحقيقية لهذه الصفقة.

وطالبت النيابة العامة بسجن نيمار عامين، وبدوره، وقال اللاعب أمام القاضي:" إنه أتى إلى إسبانيا للعب كرة القدم فقط، وأن ثقته عمياء بوالده وكيل أعماله".

جدير ذكره أنه بدأ التحقيق في القضية في كانون الثاني/ يناير 2014 بعدما تبيّن وجود تناقض في بعض المستندات التي طلبتها السلطات. وأقرّ نادي برشلونة بداية بدفع 57.1 مليون يورو (40 مليونا لعائلة اللاعب و17.1 لناديه السابق سانتوس)، مقابل الحصول على خدماته، لكن بحسابات القضاء الإسباني، وصلت قيمة الصفقة إلى 83 مليونا على الأقل.