تردد قناة box movies الجديد 2022 HD على النايل سات يزيد البحث خلال هذه الايام على قناة Box action، وخاصة منذ بداية شهر الصيف وخاصة انها تهتم بعرض أحدث الأفلام الأجنبية لذلك فهي تحظى بنسب مشاهدة عالية مقارنة بالقنوات الأخرى، الأمر الذي جعل من تردد قناة بوكس موفيز 2022 Box movies الجديد، من أكثر الترددات بحثاً عبر محرك قوقل العالمي، لذلك وحرصاً من موقعنا "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" خصصنا لكم هذه المقالة للحديث عن تردد قناة بوكس موفيز Box movies على القمر الصناعي نايل سات، وكالة فلسطين اليوم تقدم لكم تردد قناة box movies الجديد 2022 HD على النايل سات.

تردد قناة Box movies HD على النايل سات

تتميز قناة بوكس موفيز بعرض أحدث الأفلام الأجنبية وبشكل حصري كما انها تهتم أيضا بعرض بعض المسلسلات، لذلك فإن كثير من المشاهدين يهتمون بالبحث عن تردد قناة بوكس موفيز وهو كالتالي: تردد القناة 12562، أما الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6، والاستقطاب أفقي.





تردد قناة Box movies HD على النايل سات

ويمكن للمشاهدين رؤية جميع الأفلام التي تعرض على القناة في أي وقت عن طريق قناة YouTube الخاصة بها

التردد: 12562.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

الجودة: Hd.

تردد قنوات افلام أجنبية على نايل سات

هناك العديد من القنوات التلفزيونية التي تقوم بعرض الأفلام الأجنبية المختلفة والمتعددة، كما ويبحث العديد من الأشخاص عن تلك القنوات لكي يقوموا بمتابعة أعمالها، وإليكم بعض القنوات وتردداتها:

تردد قناة Top movies:

التردد: 10727.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.







تردد قناة Box movies HD عرب سات

وخلال مقالنا الذي حمل أحدث : تردد قناة box movies الجديد 2022 HD على النايل سات، لم يتم العثور من قبل فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على يوجد أى ترددات من الممكن أضافتها على هذا القمر الصناعى و فى حالة أضافة أى تردد سوف يتم التحديث.

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تردد قناة Box movies HD عرب سات الهوت بيرد

كذلك تردد قناة Box movies على الهوت بيرد ، لم يتم العثور عليه من قبل فريق العمل اذ ان القناة فقط تعمل على القمر الصناعي نايل سات 2022، وسنعيد تكرار نشر ترددها وهو 12563 و معدل الترميز هو 27500 و يكون الأستقطاب: عمودى و يكون معامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

تردد قناة Box الجديد 2022 HD

و قناة بوكس موفيز هى واحدة من القنوات الشهيرة و المعروفة و التي تعمل على إذاعة العديد من الأفلام الأجنبية المختلفة و التي يتابعها العديد من الأشخاص فى كل مكان من أجل الأفلام التى تعمل على أذاعتها بشكل مستمر.