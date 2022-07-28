مهجة القدس: الأسير المجاهد محمد أبو طبيخ يدخل عامه الـ (21) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن الأسير المجاهد محمد صبحي محمد أبو طبيخ (42 عامًا)؛ من مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، أنهى العشرين عامًا على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الحادي والعشرين في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 28/07/2002م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن المؤبد مرتين بالإضافة إلى خمسة عشر عامًا؛ بتهمة الإنتماء والعضوية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير محمد أبو طبيخ ولد بتاريخ 23/02/1980م؛ وهو أعزب؛ ونشرت له دار الشهيد نعمان طحاينة للنشر والتوزيع؛ كتابًا يوثق قصة 42 أسيرًا خلف القضبان ويحمل اسم (درب الصادقين) حكايات جهادية من بطولات المقاومة الفلسطينية وهو عبارة عن جزأين، ويقبع حاليًا في سجن رامون الصحراوي.