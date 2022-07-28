أسعار العملات في فلسطين اليوم الخميس 28/7/2022

نرصد لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار صرف العملات مقابل الشيكل وكذلك أسعار الذهب في فلسطين بشكل يومي.

وشهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي انخفاضاً طفيفاً في التداولات المصرفية.

سعر صرف الدولار الأمريكي

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي انخفاضاً طفيفاً في التداولات المصرفية اليوم الخميس 28 يوليو 2022، ونرصد لكم أسعار العملات في غزة والضفة الغربية في فلسطين.

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية المتداولة في فلسطين مقابل الشيكل الإسرائيلي، على النحو التالي:

صــــرف العمــــلات في فلسطين

تصرف العملات مقابل الشيقل، اليوم الخميس، على النحو التالي:

سعر صرف الدولار= 3.41 شيقل

سعر صرف اليورو= 3.48 شيقل

سعر صرف الدينار= 4.81 شيقل

جدير بالذكر، أن أسعار العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي في فلسطين قابلة للتغير خلال ساعات النهار وفق تداولات البورصة الفلسطينية والسوق المحلي.