ما هي أكبر مدينة في العالم؟

على مدى القرون القليلة الماضية، أصبحت المدن تحدد الطريقة التي يعيش بها البشر ويعملون ويتفاعلون.

وفي عام 1800، كان 10٪ فقط من سكان العالم يعيشون في المدن، ولكن منذ عام 2009، تجاوز عدد سكان الحضر على كوكب الأرض سكانه في المناطق الريفية.

ومع انتقال المزيد من الناس إلى المدن، تضخمت المدن الكبرى. لكن ما هي أكبر مدينة على هذا الكوكب؟ وكيف نحدد بالضبط "الأكبر"؟.

هناك طريقتان رئيسيتان لتقييم حجم المدينة: عن طريق قياس منطقتها الجغرافية أو عدد سكانها. ويمكن أن تؤدي هاتان الطريقتان بشكل شرعي إلى إعلان مدينة بأنها الأكبر، ولكن هل يعتبر أحد هذين الخيارين أكثر صحة؟.

قال كيفن وارد، أستاذ الجغرافيا البشرية في جامعة مانشستر في المملكة المتحدة ومدير معهد مانشستر الحضري: "كلاهما سيئ وجيد مثل بعضهما البعض. إنها تلتقط جوانب مختلفة من التغيير والتحول الحضري. ومع بناء بعض المدن صعودا وخلق كثافة متزايدة، قد يتوقع المرء أن تزيد بعض المدن عدد سكانها دون بالضرورة توسيع بصماتها المادية".

واقترح وارد أيضا خيارا ثالثا محتملا: تقييم التأثير الثقافي للمدينة على بقية العالم. في هذا الصدد، قال وارد ، يمكن للمرء أن يدعي أن "باريس أو لندن أو نيويورك" هي "الأكبر". وهذا، مع ذلك، مفتوح للتفسير الفردي.

ومن الصعب قياس حجم المدينة جزئيا لأنه لا توجد طريقة مقبولة عالميا لتحديد ماهية المدينة، أو أين يبدأ المرء وينتهي. وأشار وارد إلى أن "ما يشكل "مدينة" يختلف من بلد إلى آخر". ولا يمثل الحجم ولا عدد السكان دائما عاملا. فمدينة الفاتيكان، على سبيل المثال، هي أصغر دولة مستقلة في العالم وهي صغيرة من حيث عدد سكانها (453 شخصا فقط) والمساحة (0.19 ميل مربع، أو 0.49 كيلومتر مربع). وفي الوقت نفسه، فإن Ngerulmud، عاصمة جمهورية بالاو في غرب المحيط الهادئ، يبلغ عدد سكانها 400 نسمة فقط، ولكن تبلغ مساحتها 180 ميلا مربعا (466 كيلومترا مربعا)، وتبلغ مساحتها أكبر من مدينة الفاتيكان، وتعتبر العاصمة الأقل اكتظاظا بالسكان في العالم.

وشرعت مصادر مختلفة في إنشاء أكبر مدينة في العالم حسب المنطقة، ووفقا لـ WorldAtlas وWorld Population Review، تأتي مدينة نيويورك في المقدمة. ومع ذلك، فإن للمصدرين تفسيرات مختلفة لحجم المدينة. ووفقا لـ WorldAtlas، تحتل مدينة نيويورك ما مجموعه 3353 ميلا مربعا (8683 كيلومترا مربعا)، بينما يسرد World Population Review المدينة على أنها تغطي 4669 ميلا مربعا (12093 كيلومترا مربعا). ويرجع هذا التناقض، بحسبما وارد، إلى عدم وجود "قواعد وتفاهمات" ملموسة حول كيفية تحديد حدود المدينة.

ومع ذلك، من حيث عدد السكان، فإن مدينة نيويورك ليست في أي مكان بالقرب من أعلى القائمة. ووفقا لـ World Population Review، تعد نيويورك، التي يبلغ عدد سكانها 8177020 نسمة (اعتبارا من عام 2022)، حاليا المدينة الخامسة والأربعين الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم، وتقع بين كوالالمبور، ماليزيا ( 8419566) في المرتبة 44، وهانغتشو، الصين (8044878) في المرتبة 46.

وعندما يتعلق الأمر بعدد السكان، لا توجد مدينة أخرى قريبة من طوكيو، عاصمة اليابان. ويقدر عدد سكانها بـ 37274000، وفقا لـ World Population Review، ولديها أكثر من 5 ملايين مقيم أكثر من دلهي التي تحتل المرتبة الثانية في الهند، والتي تضم حوالي 32065760 شخصا.

ومع ذلك، توصلت مصادر أخرى إلى استنتاجات مختلفة من حيث عدد سكان المدن. ويسمي Statista، مجمع البيانات الألماني، طوكيو أيضا على أنها المدينة التي تضم أكبر عدد من السكان، لكنها تضع الرقم عند حوالي 39105000. وتصنف بيانات Statista جاكرتا، إندونيسيا، كثاني أكبر مدينة من حيث عدد السكان، ويقدر عدد سكانها بـ 35362000، وتضع دلهي في المرتبة الثالثة، ويبلغ عدد سكانها 31870000.

وفي حين أنه من الصعب تحديد أي مدينة هي الأكبر بشكل قاطع، فمن الواضح أن العالم به عدد متزايد من المدن الكبرى - يُنظر إليها عموما على أنها مدن يزيد عدد سكانها عن 10 ملايين نسمة. وأشار وارد إلى أن هذه المراكز الحضرية المترامية الأطراف تواجه العديد من التحديات، مع استمرارها في التوسع، لكنها ستحمل مفتاح بقاء البشرية على المدى الطويل، بالنظر إلى أنه بحلول عام 2050، سيعيش ما يقرب من 70٪ من سكان العالم في المدن.

ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، يمكن أن يضم العالم ما يصل إلى 43 مدينة ضخمة بحلول عام 2030، ارتفاعا من 31 لدينا اليوم. وتوقعت الأمم المتحدة أيضا أنه بحلول عام 2028 ستتفوق دلهي على طوكيو لتصبح المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان على كوكب الأرض، لذلك قد ينتهي وقت العاصمة اليابانية في قمة التعداد السكاني في المستقبل القريب جدا.