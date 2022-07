أسهل وأسرع طريقة ضغط ملف PDF -طريقة تقليل حجم ملف PDF على جهاز Mac، وعلى غير عادتها، ضجة مواقع البحث العالمية وغيرها من المواقع خلال الساعات الماضية بحثاً عن أفضل وأسهل الطرق لـضغط ملف PDF على أنظمة الأبل، الأمر الذي دفعنا في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" لوضع لهذه المقالة للحديث عن طرق بسيطة وسهلة لـ ضغط ملف PDF على أنظمة الأبل، وذلك ضمن مواكبتها الدائمة والحريصة على ما يبحث عنه الجمهور سواء كان الداخلي أو الخارجي، و وبحسب خبراء، فإن ضغط ملف PDF قد يقلل من جودة الملف الأصلي، لذلك إذا كنت بحاجة إلى ملف PDF عالي الجودة لعرض تقديمي أو مهمة عمل، فقد يكون من الأفضل استخدام طريقة أخرى لتوفير المساحة، مثل حفظها في نظام نسخ احتياطي قائم على السحابة أو محرك أقراص ثابت خارجي.

طريقة ضغط ملف PDF

وبحسب موقع business insider، هناك بعض الخطوات لـ ضغط ملف PDF وهي كما يلي:( أولاً: نقوم بفتح ملف PDF وعرضه من Preview، بعد ذلك بمجرد فتح الملف، يتم الانتقال إلى شريط الأدوات العلوي، الخطوة الثالثة: حدد ملف ثم تصدير، رابعاً : ستظهر نافذة منبثقة تظهر فوق القسم الأوسط العلوي من ملف PDF، ثم اضغط فوق القائمة المنسدلة بجوار مرشح كوارتز وحدد تقليل حجم الملف، وأخيرا : اضغط فوق حفظ.

طريقة تقليل حجم ملف PDF على جهاز Mac

كيفية تقليل حجم PDF باستخدام Preview

فتح ملف PDF وعرضه من Preview

بمجرد فتح الملف انتقل إلى شريط الأدوات العلوي

حدد ملف ثم تصدير

سترى نافذة منبثقة تظهر فوق القسم الأوسط العلوي من ملف PDF ثم اضغط فوق القائمة المنسدلة بجوار مرشح كارتز وحدد تقليل حجم الملف.

اضغط فوق حفظ

إذا كان لديك ملفات PDF وتريد أن تعدل عليها فإليك بعض الروابط المفيدة:

دمج عدة ملفات PDF في ملف واحدhttps://t.co/1s38y2Kno3

تصغير حجم الـPDFhttps://t.co/BK79ccIIMK

إعادة ترتيب وحذف صفحات معينة من الـPDFhttps://t.co/soXgcpo0At

تحويل من PDF إلى بوربوينتhttps://t.co/LDmmkrSnJj pic.twitter.com/yaQmJ2TalA — عبدالعزيز الحمادي (@Abdulaziz_Hmadi) December 10, 2018

كيفية تقليل حجم ملف PDF باستخدام برنامج ضغط

إذا قررت عدم استخدام Preview فيمكنك استعمال برنامج ضغط تابع لجهة خارجية لتقليل حجم ملف PDF الخاص بك.

وعلى الرغم من ذلك قد تتطلب منك هذه الخطوة الدفع مقابل تنزيلها، مع ان بعضها متاح مجانًا، وستعتمد على البرناج الذي تستخدمه.

هناك بعض خيارات ضغط ملفات الجهات الخارجية:

PDF Expert Adobe Acrobat PDF Compressor

تصغير حجم ملف PDF بدون برامج

وفي مقالنا أسهل وأسرع طريقة ضغط ملف PDF -طريقة تقليل حجم ملف PDF على جهاز Mac، سنرفق لكم مقطع فيديو نوضح لكم فيه طريقة تصغير حجم ملف PDF بدون برامج، وذلك تماشياً مع عمليات البحث التي تجرى عبر محرك قوقل وغيرها من المحركات العالمية خلال الساعات الماضية بحثاً عن كيفية تقليل حجم ملف PDF باستخدام برنامج ضغط وطريقة تقليل حجم ملف PDF على جهاز Mac

كيفية طباعة نسخة ورقية أو ملف PDF من جهاز iPhone أو iPad

نجحت آبل في بناء واحدة من أسهل طرق الطباعة من الهاتف الذكي من خلال جعل العديد من مصنعي الطابعات يتبنون ميزة الطباعة اللاسلكية AirPrint. لدى آبل أيضًا طريقة سهلة حقًا لإنشاء مستندات PDF بدلاً من نسخة مطبوعة تقليدية - إذا كنت تعرف كيفية الوصول إليها. سوف نعرض لك كلاهما.

من المهم ملاحظة أن الطباعة عبر AirPrint قد لا تدعم جميع ميزات الطابعات، ولكن من المحتمل أن تحصل على خيارات لـ: عدد النسخ والنطاق وحجم الورق والاتجاه والقياس والوظائف الأساسية الأخرى.

للبدء ستحتاج إلى الوصول إلى طابعة لاسلكية أو متصلة بالشبكة تدعم نظام الطب وتاعة بدون سائق من Apple AirPrint، إذا لم يكن لديك طابعة، فتحقق من كيفية اختيار الطابعة المناسبة وفقا لما نقله موقع The verege.

إذا كنت قد اشتريت طابعة لاسلكية في السنوات الخمس الماضية (أو حتى 10 سنوات في حالة HP)، فمن المحتمل أنها تدعم AirPrint بالفعل. قد تتضمن بعض الشركات المصنّعة للطابعات أيضًا تطبيقًا يمكنه طباعة الملفات من جهازك أو من خلال الخدمة السحابية الخاصة بها، ولكن عادةً ما تكون هذه التطبيقات غير سهلة أو لطيفة في الاستخدام مثل AirPrint.

وبعد ذلك تأكد من توصيل جهاز iPhone والطابعة بنفس الشبكة اللاسلكية، إذا كانت طابعتك تحتوي على منفذ إيثرنت، فيمكنك بدلاً من ذلك توصيله مباشرة بالموجه اللاسلكي الخاص بك باستخدام كابل إيثرنت ولا يزال لديك القدرة على AirPrint من جهاز iPhone الخاص بك.

وفي بيئات المؤسسات، قد تحتاج إلى جعل قسم تكنولوجيا المعلومات لديك يفتح الميزة للسماح بالطباعة من جهاز iPhone الخاص بك.

ضغط ملف PDF - اضغط المستندات بصيغة PDF أونلاين

ارفع ملف PDF .

PDF اختار طريقة الضغط (أسيس، قوي، الإعدادات المسبقة).

حوّل الصور الملوّنة في مستند PDF إلى أبيض وأسود لضغط ملف PDF أكثر. ( اختياري)

PDF PDF اضغط على "البدء" بعد أن تنتهي من هنـــــــــــــــا

كيف اصغر حجم ملف PDF في جداره

ارفع ملف PDF. اختار حجم الصفحة من أحجام الصفحات المعيارية الموجودة في القائمة المنسدلة. يمكنك أيضاً ضبط حجم خاص للصفحة. ( اختياري) اضغط على "البدء".

كيف اصغر حجم ملف PDF بالجوال؟

وفي مقالنا أسهل وأسرع طريقة ضغط ملف PDF -طريقة تقليل حجم ملف PDF على جهاز Mac، سنوضح لكم طريقةكيف اصغر حجم ملف PDF بالجوال، أولا: افتح Safari أو أي متصفح آخر ثم انتقل إلى ضاغط Acrobat عبر الإنترنت PDF.

ثم اضغط على تحديد الملف المراد تصغيره وبعد ذلك حدد موقع ملف PDF الخاص بك.

ثم قم بتنزيل ملف PDF الذي قومت بتصغيره سيوضح لك الضاغط مقدار تقليل حجم الملف.

كيفية فتح ملفات PDF على Word

وهناك طريقة سريعة للوصول إلى ملف PDF الخاص بك في Word وهي تحديد ملفPDF في File Explorer ثم فتحه من هناك، إذا كنت من مستخدمي لابتوب Mac ، فيمكن القيام بذلك عن طريق فتح Finder والنقر بزر الماوس الأيمن على ملف PDF واختيار Open with ثم Word .

1- للقيام بذلك على نظام التشغيل ويندوز أولاً ، قم بتشغيل نافذة File Explorer وابحث عن ملف PDF الذي تريده.

2- انقر بزر الماوس الأيمن فوق ملف PDF الخاص بك ، ومن القائمة التي تفتح ، حدد Open With ثم اختر Choose Another App.

3- من قائمة التطبيقات ، حدد Word. إذا كنت لا ترى هذا التطبيق ، فانقر على "المزيد من التطبيقات" وستظهر لك جميع التطبيقات المثبتة، ثم اضغط Ok .

4- سيفتح ملف PDF في Word وستتلقى رسالة، تشير هذه الرسالة إلى أن Word سيحول ملفك إلى مستند قابل للتحرير وأنك قد تفقد بعض التنسيق.

5- اضغط على OK ، وستظهر محتويات ملف PDF على Word

كيفية الوصول إلى ملف PDF من داخل تطبيق Word

1- من أعلى يسار الشاشة ، انقر فوق "file".

2- سيظهر شريط جانبي، اختر Open

3- ثم اضغط على browse

4- سترى نافذة مفتوحة بجهاز الكمبيوتر، افتح المجلد الذي يحتوي على ملف PDF وانقر نقرة مزدوجة فوق ملف PDF الذي تريده.

5- سيعرض Word رسالة تفيد بأنه سيتم تحويل ملف PDF إلى مستند قابل للتحرير وأنك قد تفقد بعض تنسيقه. انقر فوق OK.