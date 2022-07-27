صحة الاحتلال تعلن وصول شحنة لقاحات ضد جدري القرود

أعلنت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، وصول شحنة تضم آلاف اللقاحات ضد جدري القرود.

وقال وزير صحة الاحتلال، نيتسان هوروفيتس، في تغريدة على موقع "توتير"، إن شحنة أخرى في الطريق، مؤكدًا على أن المؤسسات الصحية جاهزة في الأيام المقبلة لتطعيم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض.

وأضاف الوزير، "ستكون فئة مثليي الجنس أول شريحة ستتلقى التطعيم".

وفي سياق متصل، اكتشفت أمس في "إسرائيل" أكثر من خمسة آلاف إصابة جديدة بكورونا.

وتشير معطيات وزارة الصحة إلى أن الوباء حصد منذ ظهوره في إسرائيل أرواح أحد عشر ألفا وثلاثمائة وستة وثلاثين شخصا.