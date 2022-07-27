النفط يستقر

استقرت أسعار النفط الأربعاء 27/7/2022، إذ أظهرت بيانات انخفاضاً أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية، مع تبدد المخاوف من ضعف الطلب.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 104.55 دولار للبرميل، مرتفعة 15 سنتا، أو 0.1 في المئة.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتاً، أو 0.5%، إلى 95.25 دولار للبرميل.

وقال معهد البترول الأمريكي، من جهته إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت أربعة ملايين برميل الأسبوع الماضي، بعد تسوية الثلاثاء.

وقد يرفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، ما يثير القلق بشأن توقعات الطلب في الولايات المتحدة واحتمال ارتفاع الدولار، الأمر الذي سيجعل السلع المقومة بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

من ناحية أخر، قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء إنها ستبيع 20 مليون برميل إضافية من النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي في البلاد ، ضمن خطة أُعلن عنها سابقا للجوء إلى الاحتياطي لتهدئة أسعار النفط.