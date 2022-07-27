مشاهدة مباراة يوفنتوس وبرشلونة بث مباشر hd الآن يلا شوت.. بث مباشر مباراة برشلونة ضد يوفنتوس، يخوض فريق برشلونة الإسباني موسما تحضيريا مميزا على كل المستويات، إذ يظهر لاعبو الفريق مهارات عالية ودقة في اللعب ضد الخصوم، إذ إنهم لعبوا ثلاث مباريات تحضيرية فازوا باثنتين وتعادلوا بواحدة، لا سيما وإن إدارة الفريق عززت الفريق بلاعبين عالميين، وعلى سبيل الخصوص فإنها تعاقدت مع الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي من نادي بايرن ميونخ الألماني، ويستعد نادي برشلونة لخوض مباراته التحضيرية الرابعة الساعة الثالثة والنصف تماما من فجر اليوم الأربعاء 27 يوليو 2022 ضد فريق يوفنتوس على ملعب ملعب كوتون بول، وذلك ضمن الموسم التحضيري للبرسا.

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🏟 This is The Cotton Bowl

📍 Dallas, Texas 🇺🇸 pic.twitter.com/G7uxBvogv3 — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 26, 2022

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