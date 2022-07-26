بكيرات يدعو لشد الرحال للأقصى والتصدي لاقتحامات المستوطنين

دعا نائب مدير عام الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ ناجح بكيرات، اليوم الثلاثاء، للحشد والرباط في الأقصى بالقدس المحتلة، والتصدي لكل المحاولات الاستيطانية لاقتحامه، وتهويده وتغيير طابعه الإسلامي.

وأوضح بكيرات، في تصريح صحفي، أن سلطات الاحتلال تسعى لتحقيق التقسيم الزماني والمكاني، من خلال الدعوات الاستيطانية المتكررة لاقتحام المسجد الأقصى، كما تهدف إلى جعل مدينة القدس عاصمة يهودية لمشروع الدولة اليهودية

وأضاف "المسجد الأقصى مسجد إسلامي خالص لا يقبل القسمة على اثنين وفيه الطابو الرباني للمسلمين ولا يقبل فيه أي وجود يهودي".

ووجه بكيرات دعوة للمسلمين في العالم ومجتمعنا الفلسطيني بشد الرحال إلى الأقصى، مضيفا "الأقصى يناديكم وليس لأحد فيه أية قداسة، فقداسته إسلامية ربانية وستبقى كذلك، لن تغيره لا القوانين ولا الشرطة والحكومة الإسرائيلية".

وتابع "آن الأوان أن ندرك بأن المسجد الأقصى بحاجة لكم وهو الذي من أجله دخل آلاف مؤلفة من المعتقلين السجون واستشهد الشهداء وقامت كل هذه الأركان للشعب الفلسطيني".

وشدد على ضرورة توحيد البوصلة والرؤية تجاه القدس والأقصى، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

دعت ما تسمى بـ”جماعات الهيكل المزعوم” الاستيطانية دعواتها، لتنظيم اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك في ما يسمى “ذكرى خراب الهيكل”، في 7 أغسطس المقبل.

ونشرت الجماعات الاستيطانية دعواتها عبر مواقعها وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي.

ودعت المستوطنين المتطرفين إلى تنظيم اقتحامات جماعية كبيرة وأداء طقوس تلمودية في باحات المسجد الأقصى.