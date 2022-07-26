تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية 2022 الناقلة لمباراة برشلونة ويوفنتوس الودية، في الثالثة والنصف من فجراً غداً الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة، ستخوض برشلونة ويوفنتوس مباراة ودية، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الرياضي المقبل 2022/2023م، لذلك وحرصاً من فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" سنضع لكم هذه المقالة للحديث عن مباراة برشلونة ويوفنتوس الودية التي ستقام على ملعب كوتون بول في الولايات الامريكية المتحدة، سواء كان التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام يوفنتوس الودية، كذلك أبرز التصريحات الصادرة عن مدربي الفريقين، فضلاً عن القناة العربية التي ستعرض مباراة برشلونة ويوفنتوس.

تردد قناة الرابعة العراقية الناقلة لمباراة برشلونة ويوفنتوس الودية

وينتظر محبو وعشاق يوفنتوس وبرشلونة المباراة الودية المرتقبة بينهما، والتي ستجمع بين الفريقين في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن استعدادات الموسم الجديد.

ويتواجد الفريقان الآن في الولايات المتحدة من أجل خوض الفترة التحضيرية، وستكون هذه المباراة هي الثالثة لفريق برشلونة الاسباني بعد انتر ميامي وكذلك ريال مدريد التي انتهت بفوز برشلونة بنتيجة 1-0 ضمن المباريات الودية للفريق

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وبرشلونة الودية

وستنطلق المباراة في الساعة 3:30 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة وفلسطين، الساعة 2:30 صباحاً بتوقيت القاهرة، الساعة 5:30 صباحاً بتوقيت الإمارات، الساعة 2:00 صباحاً بتوقيت جرينيتش، وستنقل المباراة على قناة الرابعة العراقية، ولم يتم تعيين معلق أو الكشف عن إسم المعلق الذي سيتولى التعليق على المباراة حتى اللحظة..

وأعلنت القناة الرابعة العراقية نقل مباراة يوفنتوس وبرشلونة عبر قمر نايل سات في العراق ومنطقة الشرق الأوسط بالكامل، حيث حصلت القناة علي حقوق بث مباريات بطولة الأبطال الودية، بث مباشر لمباراة برشلونة ويوفنتوس الودية هنـــــــــــــــــــا

There's nothing like a one-touch rondo during training 😄 pic.twitter.com/Z1H8OeHRjL — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 26, 2022

تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية 2022

وفي مقالنا تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية 2022 الناقلة لمباراة برشلونة ويوفنتوس الودية، أصبحت قناة الرابعة العراقية الرياضية واحدة من أبرز القنوات الرياضية بالوطن العربي، حيث يتابعها محبي الرياضات المختلفة في كل مكان، لما تقدمه من محتوى مميز ومباريات عالمية مجانا، يمكن للجميع متابعتها عبر جهاز الاستقبال الخاص به في أرجاء العالم العربي كله، هنا ستجد أحدث تردد للقناة الرياضية العراقية التي تبث بجودة عالية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة ويوفنتوس

ويبحث عشاق كرة القدم حول العالم، خاصة محبو برشلونة ويوفنتوس عن مشاهدة مباراة برشلونة ويوفنتوس الودية مباشر.. القنوات الناقلة لمباراة الكلاسيكو اليوم، فهي من أهم المباريات التحضرية لهذا الموسم، وستقام في الولايات المتحدة الأمريكية، لهذا يرغب جميع عشاق كرة القدم في مشاهدة هذه المباراة، مباشر مباراة يوفنتوس وبرشلونة hd الآن، لهذا يرفق لكم فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، رابط بث مباشر لمباراة برشلونة ويوفنتوس الودية هنـــــــــــــــــــا

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة اليوم مجانا

تردد القناة الرابعة الرياضية

ويمكن استقبال القناة الرابعة الرياضية العراقية الناقلة لمباراة برشلونة ويوفنتوس من خلال التردد التالي:

اسم القناة : Al Rabiaa TV Sport

التردد: H 11334

معدل الترميز: 27500

تردد القناة الناقلة لمباراة برشلونة اليوم

القنوات التي تبث مباراة برشلونة ويوفنتوس اليوم على النايل سات

وضمن مقالنا تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية 2022 الناقلة لمباراة برشلونة ويوفنتوس الودية، يبحث عشاق كرة القدم في جميع أنحاء البلاد عن، موعد مباراة يوفنتوس وبرشلونة الودية، إذ إنه من المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد وبرشلونة فجر يوم الأربعاء 27 يوليو في تمام الساعة 02:30 صباحًا بتوقيت القاهرة، 03:30 صباحًا بتوقيت السعودية، وينتظر محبو الفريقين بدء انطلاق صافرة هذه المباراة على أحر من الجمر، فهي تعد مهمة جدا للفريقين، كونهما يعتبران منافسان منذ تأسيسهما، إذ تحظى هذه المباراة باهتمام نحو جمهور كبير وعريض من عشاق كرة القدم على مستوى العالم.

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة يوفنتوس

ومن المتوقع أن يدخل تشافي هيرنانديز، غداً الأربعاء بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: جوردي ألبا - رونالد أراوخو - إريك جارسيا - سيرجينيو ديست

الوسط: جافي - سيرجيو بوسكيتس - بيدري

الهجوم: رافينها - روبرت ليفاندوفسكي - أنسو فاتي.

تردد قناة الرابعة الرياضية sd

وسيدخل فريق برشلونة مباراة الكلاسيكو وعينه على تحقيق الفوز ومواصلة طريقة وسلسلة الانتصارات التي حققها الفريق في مباراته الماضي أمام انتر ميامي والتي انتهت بنتيجة 6-0، وكذلك أمام ريال مدريد بنتيجة 1/0، وفي محاولة جديدة للمدرب الاسباني تشافي لإثبات نفسه على أحقية قيادة الفريق الكتالوني ومواصلة تحقيق معه الانتصارات وخاصة وأن الفريق الاسباني وصل لمركز الوصيف في ترتيب الدوري الاسباني بعد أن وصل ترتيبه للمركز العاشر بعد سلسلة من الهزائم.