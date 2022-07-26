الجهاد الإسلامي: إقدام الاحتلال على هدم المنازل محاولة بائسة لاستعادة صورته المنهارة أمام مقاومتنا

ادانت حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، جريمة الاحتلال في استهداف منازل المقاومين والتي طالت اليوم منزلي الأسيرين يحيى مرعي ويوسف عاصي من قراوة بني حسان غرب سلفيت.

وقالت الحركة في بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :" إن إقدام الاحتلال على هدم المنازل هو امتداد لسياسة العقاب الجماعي بحق شعبنا، ومحاولة بائسة لاستعادة صورته المنهارة أمام مقاومتنا، وإرهاب دولة مكشوف ومفضوح أمام المجتمع الدولي الذي يتعامى عن هذا العدوان".

وأضافت :" نؤكد أن محاولات قادة العدو صناعة انتصارات وهمية على حساب منازل المقاومين أثبتت فشلها بقوة وعزيمة شعبنا الذي يواصل معركة الصمود والدفاع عن حقوقه المشروعة حتى دحر الاحتلال عن كامل أرضنا المحتلة".

وأكدت الجهاد في بيانها، أن شعبنا الصابر على امتداد عقود من الصراع، لقد أثبت أن سياسة هدم المنازل لن تنال من روح المقاومة المشتعلة في كل مدننا وقرانا، ولن تؤثر في عزم المقاومين ويقينهم الحتمي بالانتصار على الاحتلال.

ودعت الحركة إلى مزيد من التلاحم والتعاون بين أبناء شعبنا وعوائل الشهداء والأسرى، والوقوف صفاً واحداً خلف إخوانهم وأبنائهم المقاومين والمجاهدين المستمرين في نهج المقاومة طريقاً وحيداً لكبح جماح الاحتلال عن شعبنا الأعزل، موجهةً التحية لأبناء شعبنا وأهلنا المجاهدين في عائلتي مرعي وعاصي الكرام وللأسرى كافة، الذين يقدمون نماذج البطولة، ويضربون أروع الملاحم في الصمود والمقاومة.

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

🔻 بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صحفي

صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية

ندين تدمير منزلي الأسيرين يحيى مرعي ويوسف عاصي في سلفيت

تدين حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، جريمة الاحتلال في استهداف منازل المقاومين والتي طالت اليوم منزلي الأسيرين يحيى مرعي ويوسف عاصي من قراوة بني حسان غرب سلفيت.

إن إقدام الاحتلال على هدم المنازل هو امتداد لسياسة العقاب الجماعي بحق شعبنا، ومحاولة بائسة لاستعادة صورته المنهارة أمام مقاومتنا، وإرهاب دولة مكشوف ومفضوح أمام المجتمع الدولي الذي يتعامى عن هذا العدوان.

نؤكد أن محاولات قادة العدو صناعة انتصارات وهمية على حساب منازل المقاومين أثبتت فشلها بقوة وعزيمة شعبنا الذي يواصل معركة الصمود والدفاع عن حقوقه المشروعة حتى دحر الاحتلال عن كامل أرضنا المحتلة.

لقد أثبت شعبنا الصابر على امتداد عقود من الصراع، أن سياسة هدم المنازل لن تنال من روح المقاومة المشتعلة في كل مدننا وقرانا، ولن تؤثر في عزم المقاومين ويقينهم الحتمي بالانتصار على الاحتلال.

ندعو إلى مزيد من التلاحم والتعاون بين أبناء شعبنا وعوائل الشهداء والأسرى، والوقوف صفاً واحداً خلف إخوانهم وأبنائهم المقاومين والمجاهدين المستمرين في نهج المقاومة طريقاً وحيداً لكبح جماح الاحتلال عن شعبنا الأعزل.

نوجه التحية لأبناء شعبنا وأهلنا المجاهدين في عائلتي مرعي وعاصي الكرام وللأسرى كافة، الذين يقدمون نماذج البطولة، ويضربون أروع الملاحم في الصمود والمقاومة.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين – الضفة الغربية

الثلاثاء 27 ذي الحجة 1443هـ - 26 يوليو 2022م