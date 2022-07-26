ظاهرة مناخية طارئة تضرب مصر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار تصاعد في درجات الحرارة، حتى نهاية شهر يوليو الجارى والموافق يوم الأحد القادم 31 يوليو 2022.

ويسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية .

ويسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية .

وكشف خبراء الأرصاد عن أسباب الموجة شديدة الحرارة إلى تعرض البلاد لظاهرة مناخية حيث يتأثر وسط وجنوب البلاد بامتداد منخفض السودان حيث يتعمق المنخفض على مناطق جنوب الصعيد بالتحديد، مما ينتج عنه استمرار الارتفاع في درجات الحرارة حتى نهاية شهر يوليو 2022 .

طقس شديد الحرارة في الغربية - صورة أرشيفية

تصاعد كبير في درجات الحرارة

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في مناطق الدلتا إلى 39 درجة مئوية، وتسجل في القاهرة حول 40 درجة، أما محافظات المنيا وبنى سويف والفيوم وأسيوط من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة بهم 41، وتشتد درجات الحرارة على محافظات جنوب البلاد لتتخطى 43 درجة مئوية .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه مع الارتفاع في نسبة الرطوبة التي تتراوح ما من 70% إلى 85% يزيد من الإحساس بشدة حرارة الطقس، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد .

موجة حر شديدة تجتاح مصر ، حيث تصل درجة الحرارة إلى 46 درجة في الظل ، 21 يونيو 2010 - صورة أرشيفية

تحذيرات لكبار السن

ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين خاصة من كبار السن، بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس منعا للإحساس بارتفاع درجات الحرارة، والالتزام بالظل خاصة خلال ساعات الذروة (من الساعة 1 ظهرا حتى 5 عصرا ) وارتداء الملابس القطنية الفضفاضة وشرب المياه والمشروبات الباردة وتجنب الجلوس في أماكن سيئة التهوية، ومتابعة النشرة الجوية التي تصدر بصورة يومية.

إقبال شديد على شراء الثلج بسبب حرارة الجو - صورة أرشيفية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 -المحسوسة 39

الوجه البحرى العظمى 33-المحسوسة 36

جنوب سيناء العظمى 38-المحسوسة 40

شمال الصعيد العظمى 38-المحسوسة 40

جنوب الصعيد العظمى 42-المحسوسة 43

طقس شديد الحرارة في الأقصر - صورة أرشيفية

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 -المحسوسة 38

الوجه البحرى العظمى 33-المحسوسة 35

جنوب سيناء العظمى 38-المحسوسة 41

شمال الصعيد العظمى 38-المحسوسة 40

جنوب الصعيد العظمى 42-المحسوسة 44