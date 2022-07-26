نسب معدلات نجاح طلبة الثانوية العامة التوجيهي في فلسطين 2022 ، ابرز ما يتناقله طلبة الثانوية العامة في فلسطين 2022 ، وخاصة بعد قال مدير القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد عواد، إن نسب معدلات النجاح في الثانوية العامة لعام 2022، إيجابية وتنسجم مع نتائج الأعوام السابقة ، "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية " تتابع موعد ونتائج ونسب الثانوية العامة في فلسطين 2022 .

نسب معدلات نجاح طلبة الثانوية العامة التوجيهي في فلسطين 2022

محمد عواد مدير القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم قال في تصريح له اليوم ، إن نسب معدلات النجاح في الثانوية العامة لعام 2022، إيجابية وتنسجم مع نتائج الأعوام السابقة، موضحاً خلال تصريحات له اليوم: "النتائج في مرحلة المعالجة والتدقيق النهائي وستكون واضحة عند إعلان نتائج الثانوية العامة باليوم المُعلن عنه".





نسب معدلات نجاح طلبة الثانوية العامة التوجيهي في فلسطين 2022

آلية إعلان النتائج، أوضح أنها ستنشر أولاً عبر رسائل نصية خلال شبكتي جوال وأوريدو، بالإضافة إلى موقع وزارة التربية والتعليم الذي سيمكن الطالب من الحصول على كشف العلامات الالكتروني عبر رقم الجلوس الخاص به. ولفت إلى أن في اليوم التالي سيستطيع الطالب الحصول على كشف علامات ورقي وتصويره وتصديقه في حال إذا كان الطالب لا يرغب في تحسين المعدل في الدورة الثانية. مشيراً إلى أن هناك فرصة ثانية لمن لم يحالفه الحظ وبإمكانه تحسين المعدل في شهر آب المقبل.

نتائج الثانوية العامة في فلسطين2022- رابط فحص نتائج الثانوية العامة 2022

تقدم شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية لطلاب التوجيهي خدمة استلام النتيجة فور الإعلان عنها عبر الرسائل النصية على الهاتف المحمول، ويمكن الاشتراك في الخدمة باتباع الخطوات التالية:

أرسل رمز (w) أو (G) للطلاب في غزة.

قم بترك مسافة ثم أدخل رقم المقعد الخاص بالطالب.

بعد ذلك سيتم إرسال نتيجة الطالب إلى الهاتف المحمول برسالة نصية قصيرة فور الإعلان عنها.

نسب معدلات نجاح طلبة الثانوية العامة التوجيهي في فلسطين 2022

وأنهي طلبة الثانوية العامة في فلسطين مرحلة التوجيهي 2022 التي تعد الأكثر جدلاً منذ سنوات، وذلك بتقديم امتحان التكنولوجيا للفرعين الأدبي والعلمي، الاثنين 4 يوليو 2022.

وأعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم الاثنين، بمدينة رام الله، أن نتائج امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" ستعلن يوم السبت المقبل.

كما أعلن زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم، نتائج الثانوية العامة سيكون يوم السبت القادم 30 يوليو في تمام الساعة 9:00 صباحاً.