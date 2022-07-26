تشافي يرد على أنباء عودة ميسي

علق تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، على إمكانية عودة الأسطورة ليونيل ميسي، الذي يلعب حاليا في صفوف باريس سان جيرمان.



وكان ميسي، ترك برشلونة، الصيف الماضي، متجها لباريس سان جيرمان لمدة موسمين، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.



وقال تشافي، في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية، اليوم الثلاثاء: "لا معنى للحديث عن عودة ميسي إلى برشلونة في الوقت الحالي".



وأضاف: "ميسي مرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان، لذلك عودته مستحيلة حاليا، وسنرى في المستقبل".



وأتم: "الرئيس خوان لابورتا قال بالفعل إنه يأمل ألا يكون رحيل ميسي يمثل نهاية قصته مع برشلونة".



يذكر أنه قد خرجت عدة تقارير صحفية في الأيام القليلة الماضية، تفيد بطلب تشافي هيرنانديز من خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني، إعادة الأرجنتيني ليونيل ميسي، فور نهاية عقده مع "بي إس جي"، بنهاية الموسم المقبل.